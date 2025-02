Dragon Ball Daima erklärt endlich, wieso Vegeta bisher nie die Super-Saiyajin 3-Form eingesetzt hat – obwohl er sie beherrscht

Vegeta ist in Dragon Ball Daima in der SSJ3-Form zu sehen und das sorgt natürlich für einiges an Wirbel.

Dragon Ball Daima füllt eine Lücke zwischen der Boo-Saga und Dragon Ball Super. Diese zeitliche Einordnung bringt einige Schwierigkeiten mit sich, bietet aber auch viel Potenzial. Zum Beispiel kann so jetzt ein für allemal geklärt werden, wieso Vegeta scheinbar nie die SSJ3-Form erreicht hatte. Wie sich jetzt herausstellt, hat er das nämlich sehr wohl getan und wir wissen jetzt auch, wieso er sich später nicht mehr in einen Super Saiyajin 3 verwandelt hat.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zu den aktuellen Dragon Ball Daima-Folgen!

Dragon Ball Daima zeigt Vegeta als Super Saiyajin 3 und erklärt direkt, warum das so selten ist

Darum geht's: Dragon Ball Daima spielt vor der Geschichte, die sich in Dragon Ball Super ereignet. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, wieso Vegeta dort direkt zu den göttlichen Super Saiyajin-Formen übergeht und den SSJ3 auslässt, bekommt ihr jetzt eure Antwort.

Vegeta beherrscht die Form auch: In Dragon Ball Daima zeigt Vegeta als Kind, dass er sich sehr wohl zu einem Super Saiyajin 3 transformieren kann. Son Goku kommentiert das dann auch direkt mit einem leicht überraschten und anerkennenden: "Wann hat er das denn gelernt?"

Darum macht er es später nie wieder: Die SSJ3-Form sieht zwar wahnsinnig cool aus und hat jede Menge Power, ist aber nicht besonders effizient. Vegeta kämpft mit genau denselben Problemen, die auch Son Goku in seiner Super Saiyajin 3-Form hatte: Diese ineffiziente Transformationsstufe verbraucht sehr schnell sehr viel Energie und die Kämpfer können sie darum nicht lange halten.

SSJ3 ist auch anderweitig unpraktisch: In der Dragon Ball Daima-Episode 19 sehen wir, wie der jetzt wieder erwachsene Vegeta als SSJ3 gegen Dämonenkönig Gomah antritt. Der kassiert zwar auch ordentlich, demütigt den stolzen Prinz der Saiyajin aber auch massiv, indem er ihn an den langen Haaren packt und durch die Gegend wirbelt.

Für so einen stolzen Krieger mit gigantischem Ego wie es Vegeta ist, dürfte diese Erniedrigung kaum auszuhalten gewesen sein. Es ist also gut möglich, dass Vegeta die SSJ3-Form nicht nur wegen des extremen Ausdauer-Verbrauchs, sondern auch wegen der langen Haare lieber nicht wieder eingesetzt hat. Vegeta entscheidet sich also offenbar bewusst gegen die Form, obwohl er sie beherrscht.

Wie findet ihr es, dass Dragon Ball Daima jetzt so viele Lücken schließt? Wünscht ihr euch, dass die Serie weitergeht?