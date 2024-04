Weder Son Gohan noch Son Goten: Dragon Ball Super könnte angeteast haben, wer wirklich in Son Gokus Fußstapfen tritt

Wer tritt bei Dragon Ball wirklich in die Fußstapfen von Son Goku? Womöglich sind es weder Son Goten noch Son Gohan.

Dragon Ball Super hat mit Kapitel 103 ein vorläufiges Ende gefunden. In der letzten von Akira Toriyama geschriebenen Ausgabe treffen die stärksten Kämpfer rund um Son Goku und seinen Sohn Son Gohan noch einmal aufeinander und testen ihre Kräfte.

Aber ganz am Ende gibt es einen kurzen Kampf, der andeuten könnte, dass die Zukunft als stärkste*r Kämpfer*in weder Son Gohan noch Son Goten gehört.

Nicht Son Gohan, sondern Pan könnte irgendwann in Son Gokus Fußstapfen treten und die stärkste Kämpferin überhaupt werden

Darum geht's: In Kapitel 103 tritt Son Goku gegen Son Gohan an und überzeugt sich davon, wie stark sein Sohn dank der Beast-Form mittlerweile geworden ist. Mit dem Ergebnis, dass Gohan offensichtlich mindestens genauso mächtig wie sein Vater ist, wenn nicht sogar nochmal deutlich mächtiger. Der geringe Vorsprung Son Gokus dürfte an seiner Erfahrung liegen.

Auch Broly und Son Goten sowie Vegeta mischen mit und hauen sich gegenseitig ordentlich auf die Zwölf. An Son Gohans neu gewonnenen Kräfte kommt aber niemand heran. Auch wenn hier bereits angedeutet werden könnte, dass Broly womöglich ebenfalls irgendwann eine Art Biest-Form erreicht. Son Gohan könnte seinerseits zukünftig noch in einen unbeherrschten Berserker-Status verfallen.

12:46 Dragon Ball Sparking Zero zeigt endlich echtes Gameplay mit legendären Kampf zwischen Goku vs Vegeta

Aber ganz am Schluss holen Son Goku und Co. die kleine Pan von der Schule ab. Son Gokus Enkeltochter attackiert ihren Opa dann auch sofort und macht ihrer Herkunft somit alle Ehre. Dass die kleine Pan als letzte Person gegen Goku kämpft (und dabei überraschend stark wirkt), ist womöglich kein Zufall.

In der großen, übergeordneten Dragon Ball-Timeline dauert es jetzt auch nur noch wenige Monate, bis Son Goku Pan in der Peaceful World Saga trainiert. Es sieht also ganz danach aus, als gehöre der kleinen Pan die Zukunft – zumindest langfristig gedacht.

Zunächst dürfte wohl Son Gohan weiterhin als stärkster Kämpfer im Rampenlicht stehen und dann kommt ja irgendwann auch noch Boos Reinkarnation Oob ins Spiel. Aber je älter die Figuren alle werden und je mehr Pan trainiert und lernt, desto wahrscheinlicher wirkt, dass sie irgendwann das Szepter übernimmt und eine der mächtigsten Kämpferinnen des Universums wird. Wenn nicht sogar die mächtigste (via: Adoro Cinema).

Aber momentan befindet sich die Zukunft von Dragon Ball sowieso noch in der Schwebe. Nach dem leider viel zu früh verstorbenen Mangaka Akira Toriyama ist es nicht so richtig klar, wie und wann es mit Dragon Ball Super weitergeht.

Wir wissen momentan nur, dass Toyotaro übernimmt, dass der Erfinder der Reihe noch an der neuen Animeserie Dragon Ball Daima mitgewirkt hat und dass Kapitel 103 das letzte DB Super-Kapitel von Akira Toriyama war. Vor diesem Hintergrund wirkt die Handlung ganz besonders traurig, aber immerhin wie ein würdiger Abschied.

Was glaubt ihr: Wer wird langfristig die stärkste Dragon Ball-Figur? Son Gohan, Broly, Pan oder jemand ganz anderes?