Dragon Ball-Spiel zeigt die krasseste Animation von Gokus Kamehameha und Fan entdecken im Hintergrund alle Kämpfer von Universum 7

Mobile-Games müssen sich auch in der Anime-Community nicht mehr verstecken, wenn es um spektakuläre Animationen geht. Das beweist zumindest ein aktueller Leak aus dem Dragon Ball-Spiel "Dokkan Battle", das die jüngst eingeführten "Ex Super Attacks" zur Schau stellt.
Als Protagonist ist Son Goku natürlich mit von der Partie. In seiner Ultra Instinct-Form bereitet er ein Kamehameha vor – Fans haben jedoch etwas anderes ins Auge gefasst, denn innerhalb von Sekundenbruchteilen ist das gesamte Kampfteam von Universum 7 zu sehen.
Die Silhouetten verstecken sich in den "Impact Frames"
Die "Ex Super Attack"-Animation besteht grundsätzlich aus den für Dokkan Battle typischen 2D-Assets mit dynamischer Kamerabewegung sowie vereinzelten 3D-Effekte. Nach kurzen Bewegungen zur Vorbereitung lädt Ultra Instinct Goku die Energie für sein Kamehameha auf.
In voller Länge könnt ihr die Szene unter anderem im Fan-YouTube-Account "Dokkan Battle" sehen, der auch die zugehörige Sequenz für Super Saiyajin 4 Vegeta zeigt:
Der Clouist allerdings der Moment, den ihr schon beim bloßen Blinzeln verpassen könnt. Wie die Dragon Ball-Fans entdecken konnten, nutzt der Höhepunkt der Energieaufladung sogenannte "Impact Frames", die einen bestimmten Aspekt der Animation besonders hervorheben sollen.
Im Falle von Gokus Kamehameha sind das alle Kämpfer*innen aus Universum 7, die ihm im Turnier der Kraft aus Dragon Ball Super zur Seite standen:
Hierzu zählen nicht nur Son Gohan, Vegeta und Piccolo: Auch C17 und C18, Tenshinhan, Krillin, Muten Roshi und selbst Freezer bekommen in den Sekundenbruchteilen einen kurzen Auftritt. Natürlich ist die Dragon Ball-Community aus dem Häuschen, die sich über das "schier wahnwitzige Detail" für ein Mobile-Game freuen.
Was haltet ihr von der neuen Animation für Dragon Ball: Dokkan Battle?
