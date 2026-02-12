Dragon Ball-Spiel zeigt die krasseste Animation von Gokus Kamehameha und Fan entdecken im Hintergrund alle Kämpfer von Universum 7

In Dragon Ball: Dokkan Battle gibt es bald eine technisch aufwändige Animation zu sehen, bei der Gokus Kamehameha mit besonderen "Impact Frames" seine wichtigsten Kameraden im Turnier der Kraft würdigt.

Jusuf Hatic
12.02.2026 | 05:46 Uhr

Eine neue Animation von Gokus Kamehameha für ein Mobile-Game versteckt eine kleine und doch imposante Würdigung seiner Kameraden. (© Akira Toriyama Toei Animation) Eine neue Animation von Gokus Kamehameha für ein Mobile-Game versteckt eine kleine und doch imposante Würdigung seiner Kameraden. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Mobile-Games müssen sich auch in der Anime-Community nicht mehr verstecken, wenn es um spektakuläre Animationen geht. Das beweist zumindest ein aktueller Leak aus dem Dragon Ball-Spiel "Dokkan Battle", das die jüngst eingeführten "Ex Super Attacks" zur Schau stellt.

Als Protagonist ist Son Goku natürlich mit von der Partie. In seiner Ultra Instinct-Form bereitet er ein Kamehameha vor – Fans haben jedoch etwas anderes ins Auge gefasst, denn innerhalb von Sekundenbruchteilen ist das gesamte Kampfteam von Universum 7 zu sehen.

Video starten 2:15 Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama

Die Silhouetten verstecken sich in den "Impact Frames"

Die "Ex Super Attack"-Animation besteht grundsätzlich aus den für Dokkan Battle typischen 2D-Assets mit dynamischer Kamerabewegung sowie vereinzelten 3D-Effekte. Nach kurzen Bewegungen zur Vorbereitung lädt Ultra Instinct Goku die Energie für sein Kamehameha auf.

In voller Länge könnt ihr die Szene unter anderem im Fan-YouTube-Account "Dokkan Battle" sehen, der auch die zugehörige Sequenz für Super Saiyajin 4 Vegeta zeigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Der Clouist allerdings der Moment, den ihr schon beim bloßen Blinzeln verpassen könnt. Wie die Dragon Ball-Fans entdecken konnten, nutzt der Höhepunkt der Energieaufladung sogenannte "Impact Frames", die einen bestimmten Aspekt der Animation besonders hervorheben sollen.

Im Falle von Gokus Kamehameha sind das alle Kämpfer*innen aus Universum 7, die ihm im Turnier der Kraft aus Dragon Ball Super zur Seite standen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hierzu zählen nicht nur Son Gohan, Vegeta und Piccolo: Auch C17 und C18, Tenshinhan, Krillin, Muten Roshi und selbst Freezer bekommen in den Sekundenbruchteilen einen kurzen Auftritt. Natürlich ist die Dragon Ball-Community aus dem Häuschen, die sich über das "schier wahnwitzige Detail" für ein Mobile-Game freuen.

Was haltet ihr von der neuen Animation für Dragon Ball: Dokkan Battle?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Das Gothic Remake hat endlich einen Release-Termin!

vor 19 Minuten

Das Gothic Remake hat endlich einen Release-Termin!
Gamer bringt seinem Freund bei Fallout 4 zu spielen - er findet nach 3 Stunden direkt eines der seltensten Items   3  

vor 27 Minuten

Gamer bringt seinem Freund bei Fallout 4 zu spielen - er findet nach 3 Stunden direkt eines der seltensten Items
Diablo 4 enthüllt neue Klasse, Modus und mehr: Die wichtigsten Ankündigungen im Überblick

vor 27 Minuten

Diablo 4 enthüllt neue Klasse, Modus und mehr: Die wichtigsten Ankündigungen im Überblick
ARC Raiders ist so erfolgreich, dass Embark jetzt lange leben kann - und das Studio arbeitet schon am nächsten potenziellen Hit

vor 50 Minuten

ARC Raiders ist so erfolgreich, dass Embark jetzt "lange leben kann" - und das Studio arbeitet schon am nächsten potenziellen Hit
mehr anzeigen