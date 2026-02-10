ARC Raiders-Macher arbeiten an 2 geheimen Games und die Community hat einen großen Wunsch

Laut Embark-Boss Patrick Söderlund ist ARC Raiders – wenig überraschend – profitabel. Und das Studio hat bereits die nächsten Spiele in der Pipeline.

Linda Sprenger
10.02.2026 | 11:28 Uhr

Die ARC Raiders-Devs haben bereits zwei weitere Titel in Arbeit. Die ARC Raiders-Devs haben bereits zwei weitere Titel in Arbeit.

ARC Raiders von Embark Studios entpuppte sich als Riesenhit, weshalb es nicht sonderlich überraschend ist, dass sich der Extraction-Shooter mit über 12 Millionen Spieler*innen als "sehr profitabel" für das schwedischen Entwicklerstudio entpuppt. Und laut Chef Patrick Söderlund hat Embark deshalb sogar schon die nächsten Titel im Ofen.

Embark arbeitet an zwei neuen Games

Dies hat Söderlund vor Kurzem in einem Interview gegenüber IGN verraten. Sein genauer Wortlaut:

Mit den Einnahmen von Arc Raiders können wir lange leben, was unseren Mitarbeitern finanzielle Sicherheit und Arbeitsplatzsicherheit bietet. Wir bauen unser Studio aus, stellen neue Mitarbeiter ein und wollen Arc Raiders und The Finals weiterentwickeln. Außerdem befinden sich zwei neue Spiele in Entwicklung, die wir hoffentlich eines Tages fertigstellen werden.

Video starten 0:46 Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen

Kurzum: Der Erfolg von ARC Raiders gibt Embark mehr finanzielle Möglichkeiten, um einerseits weiter an bestehenden Titeln und andererseits an neuen Projekten zu arbeiten.

Unklar ist allerdings, an welchen Spielen das schwedische Studio im Hintergrund gerade werkelt. Ein Singleplayer-Abenteuer vielleicht? Hier können wir aktuell leider nur spekulieren.

Aber auch in der Community besteht der Wunsch nach einem Solo-Abenteuer: "Mir gefällt das Worldbuilding in Arc Raiders und The Finals sehr gut. Ich hoffe, sie wagen sich an ein narratives Einzelspieler-Spiel", schreibt ein Fan auf Reddit. Auch ein Singleplayer-Ableger aus dem ARC Raiders-Universum wird gefordert: "Ich wünsche mir ein Arc Raiders-Spiel für Einzelspieler. Arc Raiders „Die Expedition", schreibt ein anderer Fan.

Ein weiteres Community-Mitglied hat eine komplett andere Idee für ein neues Spiel aus dem Hause Embark: ARC Raiders mit Schwertern! Also quasi ein Titel im Stile von The Duskbloods von FromSoftware. Ein Dark Fantasy-Action-RPG, das 2026 für die Switch 2 erscheint und PVP- und PVE-Elemente mischt.

Allerdings steht in den Sternen, ob die von Söderlund angesprochenen Projekte am Ende des Tages überhaupt das Licht der Welt erblicken. Man hoffe lediglich, dass sie das tun.

Arc Raiders: Beliebter Modus feiert schon in dieser Woche sein Comeback
von Jonas Herrmann
ARC Raiders-Fan besiegt einen der härtesten Gegner auf eine fast unglaubliche Art: Springt auf ihn, platziert Bombe, hüpft zum nächsten und überlebt alles
von Jonas Herrmann

Auch für ARC Raiders hat Embark große Pläne, eine Roadmap für das Frühjahr 2026 haben die Macher*innen des Shooter-Hits bereits vor wenigen Wochen veröffentlicht. Mit "Shrouded Sky" steht in diesem Monat (voraussichtlich Ende Februar) das nächste große Update an, das unter anderem eine neue Map-Condition im Gepäck hat.

Im April soll mit dem großen "Riven Tides"-Update sogar eine komplett neue Map erscheinen.

Welche Spiele wünscht ihr euch von Embark, vielleicht einen Singleplayer-Titel?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 39 Minuten

ARC Raiders-Macher arbeiten an 2 geheimen Games und die Community hat einen großen Wunsch

vor 15 Stunden

Arc Raiders: Beliebter Modus feiert schon in dieser Woche sein Comeback

vor einem Tag

ARC Raiders-Fan besiegt einen der härtesten Gegner auf eine fast unglaubliche Art: Springt auf ihn, platziert Bombe, hüpft zum nächsten und überlebt alles

vor 3 Tagen

ARC Raiders senkt Anforderungen für zweite Expedition: Alle Infos, Belohnungen und Änderungen

vor 4 Tagen

ARC Raiders-Fan ist eigentlich PvP-Spieler, trifft dann aber einen sympathischen Neuling und hilft ihm komplett durch eine Runde
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Genießt eure leere Plattform: Discord will bald eure Ausweisdaten, um auf alle Kanäle zugreifen zu können und User sind richtig angepisst

vor 6 Minuten

"Genießt eure leere Plattform": Discord will bald eure Ausweisdaten, um auf alle Kanäle zugreifen zu können und User sind richtig angepisst
PS Plus könnte teurer werden - und schuld ist die RAM-Krise

vor 21 Minuten

PS Plus könnte teurer werden - und schuld ist die RAM-Krise
ARC Raiders-Macher arbeiten an 2 geheimen Games und die Community hat einen großen Wunsch

vor 38 Minuten

ARC Raiders-Macher arbeiten an 2 geheimen Games und die Community hat einen großen Wunsch
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)   6     10

vor 2 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)
mehr anzeigen