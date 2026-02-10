ARC Raiders-Macher arbeiten an 2 geheimen Games und die Community hat einen großen Wunsch

Die ARC Raiders-Devs haben bereits zwei weitere Titel in Arbeit.

ARC Raiders von Embark Studios entpuppte sich als Riesenhit, weshalb es nicht sonderlich überraschend ist, dass sich der Extraction-Shooter mit über 12 Millionen Spieler*innen als "sehr profitabel" für das schwedischen Entwicklerstudio entpuppt. Und laut Chef Patrick Söderlund hat Embark deshalb sogar schon die nächsten Titel im Ofen.

Embark arbeitet an zwei neuen Games

Dies hat Söderlund vor Kurzem in einem Interview gegenüber IGN verraten. Sein genauer Wortlaut:

Mit den Einnahmen von Arc Raiders können wir lange leben, was unseren Mitarbeitern finanzielle Sicherheit und Arbeitsplatzsicherheit bietet. Wir bauen unser Studio aus, stellen neue Mitarbeiter ein und wollen Arc Raiders und The Finals weiterentwickeln. Außerdem befinden sich zwei neue Spiele in Entwicklung, die wir hoffentlich eines Tages fertigstellen werden.

0:46 Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen

Kurzum: Der Erfolg von ARC Raiders gibt Embark mehr finanzielle Möglichkeiten, um einerseits weiter an bestehenden Titeln und andererseits an neuen Projekten zu arbeiten.

Unklar ist allerdings, an welchen Spielen das schwedische Studio im Hintergrund gerade werkelt. Ein Singleplayer-Abenteuer vielleicht? Hier können wir aktuell leider nur spekulieren.

Aber auch in der Community besteht der Wunsch nach einem Solo-Abenteuer: "Mir gefällt das Worldbuilding in Arc Raiders und The Finals sehr gut. Ich hoffe, sie wagen sich an ein narratives Einzelspieler-Spiel", schreibt ein Fan auf Reddit. Auch ein Singleplayer-Ableger aus dem ARC Raiders-Universum wird gefordert: "Ich wünsche mir ein Arc Raiders-Spiel für Einzelspieler. Arc Raiders „Die Expedition", schreibt ein anderer Fan.

Ein weiteres Community-Mitglied hat eine komplett andere Idee für ein neues Spiel aus dem Hause Embark: ARC Raiders mit Schwertern! Also quasi ein Titel im Stile von The Duskbloods von FromSoftware. Ein Dark Fantasy-Action-RPG, das 2026 für die Switch 2 erscheint und PVP- und PVE-Elemente mischt.

Allerdings steht in den Sternen, ob die von Söderlund angesprochenen Projekte am Ende des Tages überhaupt das Licht der Welt erblicken. Man hoffe lediglich, dass sie das tun.

Auch für ARC Raiders hat Embark große Pläne, eine Roadmap für das Frühjahr 2026 haben die Macher*innen des Shooter-Hits bereits vor wenigen Wochen veröffentlicht. Mit "Shrouded Sky" steht in diesem Monat (voraussichtlich Ende Februar) das nächste große Update an, das unter anderem eine neue Map-Condition im Gepäck hat.

Im April soll mit dem großen "Riven Tides"-Update sogar eine komplett neue Map erscheinen.

Welche Spiele wünscht ihr euch von Embark, vielleicht einen Singleplayer-Titel?