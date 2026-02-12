One Piece: Die Leaks zu Kapitel 1.174 haben eine "riesige" Überraschung: eine Drachen-Teufelsfrucht, die selbst Kaido um Längen in den Schatten stellen soll

Kaido stürmte in One Piece regelrecht über seine Widersacher*innen – und soll gegenüber einer anderen Teufelsfrucht wie ein Winzling aussehen. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Neue Woche, neue One Piece-Leaks: Auch vor dem eigentlichen Release von Manga-Kapitel 1.174 gibt es in sozialen Medien wieder einige Vorabinformationen aus zuverlässigen Quellen zu finden. Das laufende Kapitel scheint dabei zu einer buchstäblich großen Überraschung zu werden, denn eine neue Teufelsfrucht soll selbst Kaido meterhoch überragen.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text geht es um Inhalte des noch unveröffentlichten One Piece-Kapitels 1.174. Der offizielle Erscheinungstermin ist am 15. Februar 2026 um 16 Uhr deutscher Zeit auf der Verlagswebseite Mangaplus Shueisha.

Lokis Teufelsfrucht in Aktion

In den wie gewohnt von "pewpiece" verbreiteten Leaks zu One Piece-Kapitel 1.174 sehen wir die Konsequenzen der Zerstörung des Schiffs, auf das die entführten Kinder der Riesen ursprünglich zuliefen.

Statt eines "sicheren" Hafens klafft nun ein riesiges Loch in der Sonnenwelt – die hypnotisierten Kinder würden also geradewegs in den sicheren Tod stürzen. Zu diesem Sturz kommt es schließlich auch, doch Loki erscheint aus dem Nichts und rettet die fallenden Riesen.

Dies gelingt ihm mithilfe seiner Teufelsfrucht, bei der es sich um eine Zoan-Frucht handelt. Hiermit verwandelt sich Loki laut den Leaks in einen "riesigen schwarzen Drachen".

One Piece-Kapitel 1.174 endet schließlich mit Loki in seiner Drachenform, Ruffy in seiner Gear-5-Form sowie Ragnir als Eichhörnchen. Die beiden letztgenannten befinden sich dabei auf Lokis Kopf und bereiten sich auf den Gegenangriff gegen die göttlichen Ritter vor.

"Ich unterschätze das noch immer"

Gerade Lokis Verwandlung sorgt in der One Piece-Community aktuell für Diskussionen. Nicht nur, dass wir seine Teufelskräfte erstmals im Detail sehen werden – die schiere Größe der Drachenform scheint ungeheuerlich zu sein.

Laut dem bekannten One Piece-Leaker "Mugiwara_23" ist Loki nach seiner Verwandlung gefühlte 50 Mal größer als der (ehemalige) Kaiser der Meere Kaido in seiner Drachenform und selbst dann glaubt der Leaker, "das Ausmaß zu unterschätzen". Selbst die kurzfristige Vergrößerung von Ruffys Gear-5-Form während des Kampfes gegen Kaido scheint ein Winzling gegenüber Loki zu sein.

Die Größe Lokis werden wir spätestens zum tatsächlichen Release von Kapitel 1.174 am 15. Februar 2026 sehen – bis dahin gibt es in der Community aber auch einige neue Fragen zu diskutieren. Denn mutmaßlich gelang es Rothaarpirat Shanks, Loki trotz dessen riesiger Drachenform zu besiegen. "Wie zur Hölle konnte Shanks das schlagen?" ist entsprechend die meistgestellte Frage unter dem X-Beitrag.

