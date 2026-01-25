42 Aufrufe
Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama
Im Rahmen der Genkidamatsuri 2026 kündigt Bandai Namco ein brandneues Dragon Ball-Rollenspiel an, das aktuell den Arbeitstitel "AGE 1000" trägt. Die Charaktere und die Geschichte von AGE 1000 soll noch von Akira Toriyama zu Lebzeiten gezeichnet und entwickelt worden sein.
Das Spiel befindet sich bereits schon über 7 Jahre in Entwicklung und der Trailer enthüllt zum ersten Mal die ersten Bilder zum Spiel. Es gibt keine genaueren Informationen darüber, worum es im Spiel gehen wird und in welcher Verbindung der mysteriöse neue Hauptcharaker mit dem Cast von Dragon Ball steht.
Der Release von AGE 1000 ist derzeit für 2027 geplant. Der eigentlichte Titel des Spiel soll im Laufe der nächsten Monate enthüllt werden.
