Läuft gerade Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama
Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama

42 Aufrufe

Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama

Myki Trieu
25.01.2026 | 17:08 Uhr

Im Rahmen der Genkidamatsuri 2026 kündigt Bandai Namco ein brandneues Dragon Ball-Rollenspiel an, das aktuell den Arbeitstitel "AGE 1000" trägt. Die Charaktere und die Geschichte von AGE 1000 soll noch von Akira Toriyama zu Lebzeiten gezeichnet und entwickelt worden sein.

Das Spiel befindet sich bereits schon über 7 Jahre in Entwicklung und der Trailer enthüllt zum ersten Mal die ersten Bilder zum Spiel. Es gibt keine genaueren Informationen darüber, worum es im Spiel gehen wird und in welcher Verbindung der mysteriöse neue Hauptcharaker mit dem Cast von Dragon Ball steht.

Der Release von AGE 1000 ist derzeit für 2027 geplant. Der eigentlichte Titel des Spiel soll im Laufe der nächsten Monate enthüllt werden.

 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Düsteres Mittelalter mit Traumgrafik: 1348 Ex Voto erscheint im März, eine Konsolen-Version wurde aber gestrichen Video starten   1     1   1:33

vor einem Tag

Düsteres Mittelalter mit Traumgrafik: 1348 Ex Voto erscheint im März, eine Konsolen-Version wurde aber gestrichen
Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen Video starten   1     1:22

vor einer Woche

Lego zeigt im Trailer die ersten Pokémon-Sets, die vor allem für erwachsene Fans sein sollen
Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen Video starten   1   0:38

vor 2 Tagen

Fable hat endlich einen groben Release-Zeitraum und zeigt im Trailer zahlreiche Gameplay-Szenen
Forza Horizon 6 zeigt endlich Gameplay:So spektakulär sieht das Open-World-Rennspiel in Japan aus Video starten   0:47

vor 2 Tagen

Forza Horizon 6 zeigt endlich Gameplay:So spektakulär sieht das Open-World-Rennspiel in Japan aus
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.479 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere Video starten   1   2:04

vor 2 Stunden

Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere
In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je Video starten   2:38

vor einer Stunde

In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je
He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer Video starten   2:40

vor 9 Stunden

He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer
Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor Video starten   1     1:00

vor 2 Wochen

Ist das die Revolution für LEGO-Steine? Wir stellen euch das neue Smart Play-System in 60 Sekunden vor
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Niko, CJ + Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele? Video starten   18:48

vor 9 Stunden

Niko, CJ & Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele?
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je Video starten   2:38

vor einer Stunde

In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je
Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt weitaus mehr DLCs als nur spielbare Figuren Video starten   5:03

vor einer Stunde

Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt weitaus mehr DLCs als nur spielbare Figuren
Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama Video starten   2:15

vor 2 Stunden

Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama
Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere Video starten   1   2:04

vor 2 Stunden

Super Mario Galaxy-Film - Der 2. Trailer enthüllt Yoshi und weitere Charaktere
Niko, CJ + Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele? Video starten   18:48

vor 9 Stunden

Niko, CJ & Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele?
He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer Video starten   2:40

vor 9 Stunden

He-Man und die Masters of the Universe kehren nach 39 Jahren zurück! Hier der erste Trailer
Düsteres Mittelalter mit Traumgrafik: 1348 Ex Voto erscheint im März, eine Konsolen-Version wurde aber gestrichen Video starten   1     1   1:33

vor einem Tag

Düsteres Mittelalter mit Traumgrafik: 1348 Ex Voto erscheint im März, eine Konsolen-Version wurde aber gestrichen
Endlich Japan! Forza Horizon 6 zeigt erstes Gameplay + verrät Details zur riesigen Open World Video starten   15:17

vor einem Tag

Endlich Japan! Forza Horizon 6 zeigt erstes Gameplay & verrät Details zur riesigen Open World
Fable hat uns beeindruckt - und Forza Horizon 6 auch Video starten   1:00:43

vor 2 Tagen

Fable hat uns beeindruckt - und Forza Horizon 6 auch
Tiere fangen in Hytale: So haltet ihr Schafe, Hühner und Schweine auf eurer Farm Video starten   0:40

vor 2 Tagen

Tiere fangen in Hytale: So haltet ihr Schafe, Hühner und Schweine auf eurer Farm
Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute? Video starten   1     14:29

vor 2 Tagen

Assassin’s Creed 4: Black Flag - Warum lieben Fans es bis heute?
Die Macher von Psychonauts enthüllen neues Spiel: In Kiln prügelt ihr euch als selbstgetöpferte Vasen Video starten   1:45

vor 2 Tagen

Die Macher von Psychonauts enthüllen neues Spiel: In Kiln prügelt ihr euch als selbstgetöpferte Vasen
mehr anzeigen