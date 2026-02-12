Riesige Diablo 2-Überraschung: Erste neue Klasse nach 25 Jahren angekündigt - und ihr könnt sie sofort zocken

Ab sofort könnt ihr via DLC den Hexenmeister (Warlock) in Diablo 2: Resurrected spielen. Wir verraten euch alles über den Shadowdrop.

Samara Summer
12.02.2026 | 01:00 Uhr

Er kanns kaum fassen. Diablo 2 bekommt eine neue Klasse. Er kann's kaum fassen. Diablo 2 bekommt eine neue Klasse.

Das hattet ihr wahrscheinlich nicht auf eurer Bingo-Karte für 2026: Diablo 2 hat eine neue Klasse bekommen, und nein, wir haben uns nicht vertippt – Es geht tatsächlich um Teil 2! Das heißt: unter anderem. Die neue Klasse wurde nämlich im Showcase, das in der Nacht stattfand, für Diablo 2: Resurrected, Diablo 4 und Diablo Immortal angekündigt.

Die neue Hexenmeister-Klasse in Diablo 2: Resurrected - alles, was ihr wissen müsst

  • Welche neue Klasse wurde angekündigt? Der Hexenmeister (Warlock)
  • Gibt es den Warlock via Gratis-Update? Nein. Er ist Teil eines neuen Kauf-DLCs namens "Reign of the Warlock", der 25 Euro kostet.
  • Wann ist die Erweiterung verfügbar? Ab sofort. Es gab einen Shadowdrop-Release während des Showcase'.
  • Ist die Erweiterung auch für das "alte" Diablo 2 verfügbar? Nein. "Reign of the Warlock" gibt es ausschließlich für Diablo 2: Resurrected.

Zwar ist der Hexenmeister ein DLC-Charakter ist, aber natürlich könnt ihr mit ihm durchs gesamte Hauptspiel pflügen, sobald ihr die Erweiterung gekauft habt. Wie sich die Neuergänzung spielt, davon konnte sich GameStar-Kollege Dimi im Blizzard-Hauptquartier in Kalifornien bereits vorab ein Bild machen:

Sowas gab es noch nie: Diablo 2 bekommt nach 25 Jahren eine neue Klasse – und wir haben sie gespielt!
von Dimitry Halley
Sowas gab es noch nie: Diablo 2 bekommt nach 25 Jahren eine neue Klasse – und wir haben sie gespielt!

In der ausführlichen Preview erfahrt ihr dann auch alles über die Hintergrundgeschichte und Fähigkeiten der neuen Klasse. Wir fassen aber auch noch mal das Wichtigste für euch zusammen.

Das hat der Hexenmeister auf dem Kasten

Falls es euch in Diablo bisher zu wenig Dämonen gab, lautet die Lösung: Hexenmeister! Die Klasse hat sich nämlich auf höllische Beschwörungen und dunkle Künste spezialisiert. In Diablo 2 stehen die Warlocks dabei Lore-bedingt noch am Anfang ihres Treibens, in Diablo 4 haben sie das Ganze bereits auf ein neues Level gehoben. Aber bleiben wir dabei, was die Klasse in Teil 2 kann.

Ihr könnt mit dem Hexenmeister, ähnlich dem Necromancer, bis zu drei Dämonen beschwören und sie für euch kämpfen lassen – oder aber, ihr opfert sie für Buffs. Die höllischen Kreaturen lassen sich außerdem auch binden und beherrschen.

Hinzu kommt selbstverständlich auch Hexerei, die teilweise an die Magie der Zauberin erinnert. Zu seinem Arsenal gehören dabei unter anderem Höllenfeuer oder auch fiese Debuffs, mit dem ihr Gegner unter anderem manipulieren könnt.

Die Fähigkeiten werden aufgeteilt in die Skilltrees Eldritch, Chaos und Demon. Beim Anspielen zeigte sich schon, dass es wichtig ist, hier schlau zu kombinieren und dass die Klasse einigen Tiefgang haben dürfte und daher schön komplex ausfällt.

Weitere Verbesserungen: In dem Zuge gibt es auch gleich noch einen Patch, der an vielen Bereichen von Diablo 2: Resurrected noch mal ordentlich schraubt. Dazu gehören unter anderem Loot-Filter und Stackables im Stash.

Werdet ihr jetzt noch mal zurück in Diablo 2: Resurrected hüpfen und die neue Klasse ausprobieren? Oder zockt ihr sowieso noch regelmäßig?

