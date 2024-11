Dragon Ball-Fans fällt ein herzerwärmendes Detail zur Verbindung zwischen Pan und Son Gohan auf

Der Dragon Ball-Held Son Gohan ist in seiner Great Saiyaman-Montur im Anime mit weißem Kopftuch zu sehen.

Es sind eben doch die kleinen Dinge im Leben: Viele Dragon Ball-Fans freuen sich aktuell über ein Detail, das ihnen bisher entgangen ist. Eigentlich handelt es sich dabei nur um eine winzige Farb-Änderung, aber die sorgt für ein herzige und niedliche Verbindung von zwei Charakteren, die ohne sie einfach nicht richtig zum Tragen kommt. Aber eines nach dem anderen.

Dragon Ball-Community feiert die Original-Farbe von Son Gohans Kopftuch, weil die doppelt und dreifach cool ist

Darum geht's: In der Dragon Ball-Reihe nimmt Son Gohan im Verlauf von Dragon Ball Z die Identität des Großen Saiyaman an, um beim Kämpfen inkognito bleiben zu können. Dafür hat er sich ein wildes Kostüm mit Sonnenbrille, Umhang und Helm oder Kopftuch ausgedacht. Die meisten von euch dürften dieses Kopftuch als weiß in Erinnerung haben, weil es in der Anime-Serie so aussah.

Im Manga-Original ist das Kopftuch aber orange. Was auf den ersten Blick irgendwie egal zu sein scheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung allerdings als kleines, aber feines Detail. Son Gohans Outfit könnte nämlich eigentlich vom C16-Look inspiriert sein, der auch grüne Klamotten trägt, aber orangene Haare auf dem Kopf trägt.

Also makes sense with the theory that Saiyaman colors are based on Android 16 pic.twitter.com/wK19zsRoYJ — David (@frozenfroh) October 25, 2024

Es geht aber noch weiter: Son Gohans und Videls gemeinsame Tochter Pan trägt in Dragon Ball GT ebenfalls ein Kopftuch, und zwar ein orangenes. Im Original ehrt sie damit sozusagen ihren Vater und zeigt womöglich ihre Liebe zu Son Gohan. Ein Aspekt, der allen Anime-only-Fans völlig verborgen bleibt, weil dort das Kopftuch des Dads weiß war.

Last, but not least ist auch der Helm des Saiyaman-Outfits zum Großteil orange. Zusätzlich tritt auch Videl selbst zwischenzeitlich so verkleidet im Kampf an – und so schließt sich der Kreis. Dass Pan später eine ähnliche Frisur wie ihre Mutter mit dem Kopftuch ihres Vaters kombiniert, ist dann sozusagen das i-Tüpfelchen.

Like it took way too long to realize Videl's hair style in BoG and Super is similar to what Pan would have in GT. pic.twitter.com/uH4EbkaEdz — Kevin 1.5+2.5+2.8+3 Final Chapter Prologue [°|。] (@KelvinBelmont) October 25, 2024

Das kommt bei vielen Fans natürlich sehr gut an und sie freuen sich über diese wirklich niedliche Verbindung zwischen den Charakteren. Das wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten, falls ihr auch nur die Anime-Serie geschaut, aber nie den Manga gelesen habt.

Falls ihr jetzt denkt: Aber der Manga war doch schwarz-weiß? Dann habt ihr natürlich Recht. Aber die Manga-Cover waren in der Regel trotzdem farblich gestaltet und das auch schon Jahre vor den komplett eingefärbten Ausgaben. Und dadurch wird direkt klar: Es gibt sogar gleich mehrere Manga-Cover, die Son Gohans Saiyaman mit orangefarbenem Kopftuch zeigen.

