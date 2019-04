In Tokyo fand vor kurzem ein Turnier für Dragon Ball FighterZ-Spieler statt. Dieses war Teil der Fighting Tuesday-Turnierreihe in Tokyo, welche wöchentlich stattfindet. Eigentlich also nichts besonderes, aber während der letzten Veranstaltung gab es ein Duell der besonderen Art (via Kotaku).

Gespielt hat unter anderem Tsuyoshi. Dieser ist in der örtliche Dragon Ball FighterZ-Szene bekannt und spielt seit Ende 2018 regelmäßig bei verschiedenen Turnieren mit. Das Besondere ist sein Alter, denn Tsuyoshi ist gerade einmal 9 Jahre alt.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm

Dabei hat er sogar schon gegen richtige E-Sport-Profis gespielt. So stand er beispielsweise auch Naoki "moke" Nakayama gegenüber, der FighterZ-Fans aus dem Finale des Evo-Turniers 2018 bekannt sein dürfte, einer der wichtigsten Events für Fighting Games E-Sportler.

Vor kurzem war jedoch kein berühmter Profi sein Herausforderer, sondern sein eigener Vater. Dieser nahm ebenfalls als normaler Teilnehmer an dem Wettkampf teil. Auch wenn die Möglichkeit eines Duells immer gegeben war, fand der Kampf zwischen den beiden durch Zufall bei der Auslosung direkt in der ersten Runde statt.

Sehr zur Freude der beiden Kommentatoren versteht sich. Diese ließen kaum eine Gelegenheit für witzige Sprüche aus, die auf die ungewöhnliche Situation aufmerksam machten. Auch im HUD wurden hinter den Nicknamen "Sohn" und "Vater" eingeblendet.

Und Gewonnen hat: Tatsächlich konnte sich Tsuyoshi gegen seinen Vater durchsetzen und den 2-1 Sieg für sich beanspruchen.

Auch wenn Tsuyoshis Alter in diesem Zusammenhang weiterhin etwas besonderes ist, bleibt er nicht der einzige junge Kämpfer. Einer der Kommentatoren verfolgt die Turnier-Karriere des kleinen Spielers bereits seit letztem Jahr und vergleicht ihn mit Dominique McLean, der unter dem Namen "SonicFox" in einem ähnlichen Alter erfolgreich war.