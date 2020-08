Dragon Ball FighterZ erfüllt Fan-Wünsche & kündigt Muten-Roshi an

Dragon Ball FighterZ fügt immer noch Charaktere zu seinem Kämpfer*innen-Roster hinzu. Als neuester Neuzugang kommt Muten-Roshi dazu: Der Lehrmeister Son Gokus dürfte vielen Fans als Herr der Schildkröten noch in lebhafter Erinnerung sein und wurde immer wieder auch als spielbare Figur im Beat'em Up gefordert. Jetzt wurden die Fan-Wünsche erfüllt und ihr könnt euch schon mal in einem Trailer ansehen, wie Muten-Roshi ab September kämpft.

Dragon Ball-FighterZ-Überraschung: Muten-Roshi kommt als DLC-Kämpfer

Wer ist Muten-Roshi? Der ältere Herr gilt in der Welt von Dragon Ball als Kampfsportlegende. Vor allem in den ersten Staffeln des Animes und zu Beginn des Mangas spielte die Figur eine größere Rolle. Mittlerweile fristet sie eher ein Schattendasein als Witz am Rande.

Aber der Herr der Schildkröten war unter anderem auch als Trainer und Lehrmeister von Son Goku sowie Krillin maßgeblich an der frühen Dragon Ball-Story beteiligt. Außerdem gilt er als Erfinder der Kamehame Ha.

Im FighterZ Pass 3: Bandai Namco kündigt Muten-Roshi jetzt als neuen DLC-Kämpfer für Dragon Ball FighterZ an. Er folgt auf Ultra Instinkt-Goku und Kefla als dritte Figur im FighterZ Pass 3. Nach ihm bleiben noch zwei weitere Unbekannte.

Wann geht's los? Ein genaues Datum für den Release von Muten-Roshi gibt es leider nicht. Fest steht lediglich, dass der neue Charakter im September verfügbar sein soll. Wer den kompletten dritten Season Pass gekauft hat, dürfte wieder einige Tage vor allen anderen Zugriff haben.

Seht euch den Trailer für Muten-Roshi als DLC-Kämpfer an:

Im Trailer ist unter anderem auch das ikonisch-kultige Matchup Roshi gegen Piccolo zu sehen. Einige Spezialattacken gibt es ebenfalls schon zu bewundern, wie zum Beispiel die Dämonenversiegelungswelle Mafuba, mit der Muten-Roshi Piccolo einst in einen Reiskocher gesperrt hat.

Freut ihr euch darüber, dass Muten-Roshi endlich als DLC-Kämpfer ins Spiel kommt? Welche zwei Charaktere würdet ihr jetzt als letztes noch einführen, wenn ihr die Wahl hättet?