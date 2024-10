Mit PS Plus könnt ihr euch das beste Dragon Ball-Spiel aller Zeiten schnappen - und es ist nicht Dragon Ball: Sparking Zero

Wer mehr Dragon Ball-Spiele will, sollte bei PS Plus vorbeischauen.

Aktuell ist bei den meisten Dragon Ball-Fans natürlich Dragon Ball: Sparking! Zero in aller Munde. Und obwohl der neueste Ableger der früher als Budokai Tenkaichi bekannten Reihe bei Metacritic ziemlich gut abschneidet, gibt es ein Dragon Ball-Spiel, das noch besser ist. Wenn ihr ein Abo von PS Plus Extra habt, könnt ihr es sogar ohne Zusatzkosten spielen.

Das ist das beste Dragon Ball-Spiel aller Zeiten

Auch wenn Dragon Ball: Sparking! Zero derzeit bei vielen Fans Anklang zu finden scheint, hat der neue Prügler doch seine Kritikpunkte. Neben dem manchmal etwas fragwürdigen Balancing der Kämpfe, das für alte Hasen weit besser funktionieren dürfte als für Neulinge, werden die Kämpfe vor allem schnell mal chaotisch und unübersichtlich, was auch an der suboptimalen Kameraführung liegt.

Gerade, wenn euch diese Kritikpunkte stören könnten, lohnt sich stattdessen ein Blick auf das bislang beste Dragon Ball-Spiel überhaupt – das obendrein aktuell in PS Plus Extra enthalten ist.

Na, wisst ihr, welches gemeint ist? Falls ihr gerade auf Dragon Ball FighterZ getippt habt, habt ihr goldrichtig gelegen.

4:46 Dragon Ball FighterZ - Test-Video zum Anime-Prügler

Dragon Ball FighterZ setzt anders als Sparking! Zero nicht auf 3D-Kämpfe, sondern ist ein klassischer 2D-Prügler. Dabei ist das Spiel aber auch großartig inszeniert und gleichzeitig gut lesbar und immer fair – und eignet sich sowohl für Neulinge als auch Profis.

Den ausführlichen GamePro-Test zum Spiel lest ihr übrigens hier:

Mehr zum Thema Dragon Ball FighterZ im Test - Klopperei der Extragüte von Michael Cherdchupan

Die Krönung zum besten Dragon Ball-Spiel aller Zeiten kommt übrigens nicht von ungefähr. Mit einer durchschnittlichen Metacritic-Wertung von 87 Punkten überholt Dragon Ball FighterZ alle anderen Spiele zum Anime. Zum Vergleich: Dragon Ball: Sparking! Zero liegt mit einer durchschnittlichen Wertung von 82 nur ein paar Punkte darunter.

Habt ihr Dragon Ball FighterZ schon gezockt oder wollt es noch nachholen? Welches ist euer liebstes Dragon Ball-Spiel?