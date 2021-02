Im Nintendo eShop gibt's auch diese Woche wieder eine Menge Sonderangebote für die Nintendo Switch. Hunderte von Spielen sind reduziert. Einer der besten Deals ist diesmal das stark reduzierte Dragon Ball FighterZ, aber es gibt auch noch viele andere tolle Titel. In diesem Artikel haben wir euch zehn Highlights herausgesucht. Die Übersicht über sämtliche Angebote findet ihr hier:

Nintendo eShop: Zu den Angeboten für Nintendo Switch

Dragon Ball FighterZ

Angebot gültig bis: 12. Februar

Auf Dragon Ball FighterZ gibt es diese Woche einen dicken Rabatt von 83 Prozent. Das Fighting Game kostet damit nur noch 9,99 Euro. Dragon Ball FighterZ beeindruckt schon auf den ersten Blick durch seinen perfekten Anime-Look. Obwohl es sich bei den Kämpfern um 3D-Modelle handelt, sind sie von den gezeichneten Charakteren der Serie praktisch nicht zu unterscheiden. Auch die Kämpfe überzeugen. Durch die Tag Teams erhalten sie eine zusätzliche taktische Komponente, weil wir stets im richtigen Moment zum richtigen Kämpfer wechseln müssen. Für Solospieler gibt es eine Kampagne, in der wir selbst den Weg zum finalen Bosskampf festlegen.

Dragon Ball FighterZ statt 59,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Trüberbrook

Angebot gültig bis: 3. März

Trüberbrook wurde 2019 beim Deutschen Computerspielpreis als bestes deutsches Spiel ausgezeichnet. Zudem erhielt es den Preis für die beste Inszenierung. Das Point&Click-Adventure spielt in den 60er Jahren in der deutschen Provinz, enthält aber auch Mystery- und Science-Fiction-Elemente. Neben seiner hervorragenden Grafik beeindruckt es nicht zuletzt durch seine berühmten deutschen Sprecher wie Nora Tschirner oder Jan Böhmermann. Die Rätsel hingegen bieten die übliche Point&Click-Kost, wobei man manchmal vielleicht um ein paar Ecken zu viel denken muss.

Trüberbrook statt 29,99€ für 11,99€ im Nintendo eShop

Slain: Back from Hell

Angebot gültig bis: 28. Februar

Slain ist ein fordernder Action-Platformer, der auf eine düstere Heavy-Metal-Ästhetik setzt. Mit Schwert und Magie zerlegen wir Horden von Dämonen in blutige Fleischklumpen, wobei uns der harte Soundtrack aus der Feder von Curt Victor Bryant (ehemals Celtic Frost) antreibt. Sowohl beim Gameplay als auch hinsichtlich des finsteren Artdesigns erinnert Slain angenehm an Klassiker wie Castlevania, ist aber erstens deutlich brutaler und zweitens im Bezug auf das Leveldesign linearer. Aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads stirbt man oft, die Speicherpunkte sind jedoch fair gesetzt.

Slain: Back from Hell statt 19,99€ für 4,99€ im Nintendo eShop

Call of Juarez: Gunslinger

Angebot gültig bis: 25. Februar

Call of Juarez: Gunslinger ist ein First Person Shooter im Wilden Westen. Wir erleben in Rückblicken die aufregendsten Episoden aus dem Leben eines alternden Revolverhelden, der auf Legenden wie Jesse James und Billy the Kid getroffen ist. Ob man wirklich darauf vertrauen kann, dass die Geschichten so passiert sind, wie der alte Mann sie erzählt, bleibt offen. So oder so liefern wir uns nicht nur jede Menge wilde Schießereien, sondern auch Duelle gegen die schnellsten Schützen des Westens. Mehr Western-Feeling ist kaum in einem Spiel unterzubringen.

Call of Juarez: Gunslinger statt 19,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry

Angebot gültig bis: 27. Februar

Mit Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry kehrt die klassische Adventure-Reihe zurück. Schwerenöter Larry reist diesmal aus den 80ern ins Jahr 2018 und muss feststellen, dass sich die Welt in der Zwischenzeit ganz schön verändert hat: Vieles von dem, was damals noch normal war, geht inzwischen gar nicht mehr. Auf der anderen Seite eröffnen sich Larry mit Dating-Apps jedoch ganz neue Möglichkeiten. Wenig geändert hat sich übrigens am typischen Point&Click-Gameplay und dem Umstand, dass es bei Leisure Suit Larry trotz des Themas letztendlich mehr um Comedy als um Erotik geht.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry statt 39,99€ für 7,99€ im Nintendo eShop

Hand of Fate 2

Angebot gültig bis: 18. Februar

Wie schon der beliebte Vorgänger ist Hand of Fate 2 eine ungewöhnliche Mischung aus Kartenspiel und Brawler. Auf dem Tisch entscheiden die Karten über den Weg unseres Abenteuers. Trifft dieser auf Feinde, wechselt das Spiel in eine 3D-Ansicht, in der wir uns in Echtzeit spannende Kämpfe im Hack-and-Slay-Stil liefern. Das Kampfsystem, das beim Vorgänger noch die Schwachstelle war, wurde stark verbessert. Sterben wir, fängt das Spiel wieder von vorne an, nimmt dank neuer Karten aber einen ganz anderen Verlauf.

Hand of Fate 2 statt 25,79€ für 11,60€ im Nintendo eShop

The Long Journey Home

Angebot gültig bis: 27. Februar

The Long Journey Home ist ein forderndes Weltraum-Roguelike. Ein Missgeschick beim Lichtsprung hat dafür gesorgt, dass es unser mit einer kleinen Crew bemanntes Raumschiff auf die andere Seite der Galaxie verschlägt. Nun müssen wir den Weg zurück nach Hause finden. Um das zu schaffen, müssen wird jede Menge Kämpfe und Abenteuer überstehen, verborgene Schätze und Artefakte aufspüren und diplomatisches Geschick im Umgang mit fremden Zivilisationen beweisen. Aufgrund des hohen Schwierigkeitsgrads sollte man sich darauf einstellen, häufig von vorn anzufangen.

The Long Journey Home statt 29,99€ für 2,99€ im Nintendo eShop

Unrailed!

Angebot gültig bis: 27. Februar

Unrailed! ist ein buntes, chaotisches Koop-Spiel, in dem ihr Bahnschienen für einen Zug bauen müsst, der bereits fährt. Seid ihr zu langsam und der Zug entgleist, habt ihr verloren. Die Ressourcen für die Schienen müsst ihr erst aus der Umgebung zusammensammeln. Erschwerend kommt hinzu, dass sich euch ständig Hindernisse wie Berge und Gewässer in den Weg stellen. Wenn ihr die Aufgaben nicht sinnvoll unter euch aufteilt und euch darauf einigt, wo die Strecke verlaufen soll, seid ihr zum Scheitern verurteilt. Schafft ihr es jedoch bis zum nächsten Bahnhof, könnt ihr euch Upgrades holen, die den weiteren Weg erleichtern.

Unrailed! statt 19,99€ für 9,99€ im Nintendo eShop

Bridge Constructor: The Walking Dead

Angebot gültig bis: 18. Februar

Bridge Constructor: The Walking Dead ist der jüngste, erst im letzten November erschienene Ableger der beliebten Puzzlespielreihe. Wie in den Vorgängern müsst ihr auch diesmal wieder mit begrenzten Ressourcen stabile Brücken konstruieren. Neu ist, dass ihr Überlebenden Befehle geben könnt, um sie in Sicherheit zu bringen oder auch die Zombiehorden in Schach halten zu lassen, bis ihr mit eurer Konstruktion vorankommt. Sich um beides gleichzeitig zu kümmern, kann ganz schön fordernd sein. Fans der Serie werden sich übrigens freuen, auf bekannte Charaktere wie Daryl und Michonne zu treffen.

Bridge Constructor: The Walking Dead statt 9,99€ für 7,49€ im Nintendo eShop

Warhammer 40,000: Space Wolf

Angebot gültig bis: 10. Februar

Space Wolf ist ein hartes, rundenbasiertes Taktikspiel im düsteren Science-Fiction-Szenario von Warhammer 40,000. Die Kämpfe, in denen wir geschickt die Fähigkeiten jedes einzelnen Mitglieds in unserem kleinen Team von Elitekämpfern nutzen müssen, erinnern ein wenig an große Titel des Genres wie XCOM, haben aber einen besonderen Kniff: Aktionen im Kampf werden durch Karten ausgelöst. Das gilt für einfache Bewegungen ebenso wie für das Nutzen einer mächtigen, legendären Waffe. Space Wolf erhält so eine zusätzliche taktische Ebene, weil wir die Karten für unser Deck vor jedem Kampf klug auswählen müssen.

Warhammer 40,000: Space Wolf statt 17,99€ für 8,99€ im Nintendo eShop