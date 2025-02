Auf dem 3DS konnten Gohan und Trunks miteinander fusionieren - Das Resultat ist ein mächtiger Dragon Ball-Charakter, der einen wirklich ulkigen Namen hat

In einer anderen Zeitlinie stehen sich Son Gohan und Trunks deutlich näher als im Original. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Obwohl Dragon Ball bereits einen breiten Charakter-Cast beinhaltet, hatte dessen Schöpfer Akira Toriyama irgendwann die Idee, die Krieger*innen miteinander fusionieren zu lassen. Anhand der unterschiedlichen Kombinationen erweiterte das die Menge an Charakteren um ein Vielfaches.

Abseits von Anime und Manga kommen die Fusionen unter anderem in Videospielen vor. Insbesondere in Dragon Ball Fusions. Im 3DS-Spiel spielen sie, wie der Name bereits verrät, eine besonders wichtige Rolle.

Gohan und -Trunks fusionieren miteinander

Son Gohan und Trunks sind beide die erstgeborenen Söhne von Son Goku beziehungsweise Vegeta. Ob eine Fusion zwischen den beiden deswegen dasselbe Potenzial wie bei ihren Vätern hat? Nicht ganz, doch das Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen:

Exactly, Heroes got EX Gohanks and Fusions got Future Gohanks pic.twitter.com/iBQSbO4hBY — SLO (@SLOplays) April 19, 2019

Das ist auf dem Bild zu sehen: Wenn Zukunfts-Gohan und -Trunks über den Fusionstanz miteinander fusionieren, entsteht Zukunfts-Gohanks (rechts). Fusionieren die beiden hingegen als Kinder, ist das Resultat EX Gohanks.

Während deren kombiniertes Äußeres mit der Vermischung der Haarfarben richtig cool aussieht, können wir das über den Namen “Gohanks“ leider nicht behaupten. Trotzdem ist die Fusion deutlich gelungener als die zwischen Tenshinhan und Yamchu, Yamhan:

Auftritte

Zukunfts-Gohanks kommt wie EX Gohanks im 3DS-Spiel Dragon Ball Fusions vor, bei dem die Fusionen unterschiedlicher Dragon-Ball-Charaktere im Mittelpunkt stehen.

Ansonsten tauchen die beiden Gohanks‘ hierzulande lediglich noch im Switch-Spiel Super Dragon Ball Heroes: World Mission auf. Dabei handelt es sich um einen Port des japanischen Arcade-Kartenspiels Dragon Ball Heroes, das Gohanks eigentlich das erste Mal einführt.

2:17 Dragon Ball Fusions - Gameplay-Trailer zeigt Spielwelt und Figuren - Gameplay-Trailer zeigt Spielwelt und Figuren

Fähigkeiten

Im Kindesalter: Wenn zwei mächtige Krieger wie Son Gohan und Trunks miteinander fusionieren, kann sich das Ergebnis in Sachen Kraft durchaus sehen lassen. So ist der kindliche EX Gohanks auch stärker als Gotenks, der Fusion zwischen dem jüngeren Son Goten und Trunks.

Das dürfte daran liegen, dass Son Gohan im Verlauf von Dragon Ball Z bereits im Kindesalter viel Potenzial beweist und seine Kraft genügend oft auf die Probe gestellt wird. Im Gegensatz zu Son Goten muss er bereits in jungen Jahren deutlich öfter kämpfen.

In der Zukunft: Die Fusion zwischen den beiden Charakteren aus der Zukunft ist noch bedeutend mächtiger. Im Fusions-Charaktereintrag soll Zukunfts-Gohanks stark genug sein, um Cyborg 17 und Cyborg 18 zu besiegen.

Wären die beiden also jemals in der apokalyptischen Zukunft miteinander fusioniert, hätten sie womöglich eigenhändig ihre Zeit retten können. Das macht die ganze Geschichte noch ein bisschen trauriger.

Dieser Fall ist im Kanon von Dragon Ball Z nämlich nie eingetreten, da die Auftritte von Gohanks sich bisher auf die Videospiele beschränken. Die verfügen mit ihm jedoch über einen interessanten Charakter mehr, dessen Auftritt wir auch gerne in einem Anime oder Manga sehen würden.