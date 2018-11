Dragon Ball Super - So geht es nach dem Film und der Serie weiter

Dragon Ball Super geht weiter, auch wenn die Anime-Serie aufgehört hat: Schon bald kommt der Kinofilm rund um Broly. Der spielt nach dem großen Universal Survival-Arc aka dem Turnier der Macht.

Aber auch danach ist wenig überraschend noch nicht Schluss. Im Manga folgt direkt der nächste Story-Bogen auf die Geschehnisse in der Serie und im Film. Jetzt gibt es die ersten Details zur Handlung.

Die nächste Ausgabe des V-Jump-Magazins hält offenbar einige Überraschungen bereit. Eine Übersetzung der Story-Zusammenfassung des nächsten Story-Arcs von Dragon Ball Super ist jetzt schon geleakt.

Bisher wird die neue Geschichte liebevoll Galactic Patrol Prisoner-Arc genannt. Das lässt natürlich schon erahnen, womit wir es zu tun bekommen: Ein Gefangener (oder mehrere) der Intergalaktischen Polizei-Truppe ist entkommen.

Um den oder die entflohenen Gefangenen wieder einzufangen, soll der Dai Kaioshin aus Boo herausgeholt werden. Nur der Dai Kaioshin sei in der Lage, die Herausforderung zu meistern.

So liest sich die Zusammenfassung des Galactic Patrol Prisoner-Arcs:

A run-down of the new arc portion of the latest DBS manga chapter: https://t.co/QYpgjRfNk6 pic.twitter.com/BzAbok3W3z

Der Dai Kaioshin spielt eine große Rolle dabei, dass Boo sich überhaupt so friedlich verhält. Wenn dieser Teil extrahiert wird, könnte das auch die bösartige Seite des Dämons Boo wieder zum Vorschein bringen.

Im Japanischen scheint offenbar nicht festgelegt zu sein, ob es sich um mehrere Gefangene oder nur einen handelt.

It's not specified as plural, though that can be ambiguous in Japanese.