Dragon Ball: Alle Momente, in denen Vegeta und Son Goku fusioniert sind

Son Goku und Vegeta haben mit Gogeta und Vegetto sogar zwei unterschiedliche Fusionen.

Fusionen sind im Universum von Dragon Ball fest verankert. Neben den verschiedenen Variationen von Gotenks – die Fusion zwischen Son Goten und Trunks – dürften vor allem Gogeta beziehungsweise Vegetto am bekanntesten sein, die jeweils aus den beiden Saiyajins Son Goku und Vegeta entstehen.

Doch wann fusionieren die beiden jeweils und was ist überhaupt der Unterschied zwischen Gogeta und Vegetto?

Gogeta und Vegetto – Wo liegt da der Unterschied?

Sowohl Gogeta als auch Vegetto entstehen durch die Fusion derselben beiden Kämpfer: Son Goku und Vegeta. Der Unterschied liegt hier im Detail beziehungsweise in der Art der Fusion. Während Gogeta durch den Fusionstanz der beiden Saiyajins entsteht, brauchen die beiden für Vegetto die sogenannten Potara-Ohrringe.

Alle Fusionen zu Gogeta

Gogeta entsteht durch den Fusionstanz, der zuvor die richtige Ausführung benötigt.

Dragon Ball Z – Der Film: Fusion

Im DBZ-Film fusionieren Son Goku und Vegeta das erste Mal gemeinsam, um dem mächtigen Bösewicht Janemba das Handwerk zu legen. Weil Vegeta beim Fusionstanz erst ein Fehler passiert, könnt ihr im Film sogar das Resultat einer misslungenen Fusion sehen.

Dragon Ball GT

Obwohl GT von der Fangemeinde bis heute gemischt aufgenommen wird, hat der Anime mit dem vierfachen Super-Saiyajin eine der besten Transformationen hervorgebracht. Wenn ihr den SSJ4 ebenfalls mögt, dürfte euch die Nachricht freuen, dass Son Goku und Vegeta im verwandelten Zustand zu Gogeta als vierfachen Super-Saiyajin fusionieren, um Omega-Shenlong zu bekämpfen.

Dragon Ball Super: Broly

Damit die Z-Krieger eine Chance gegen den mächtigen Saiyajin Broly haben, fusionieren im Film Son Goku und Vegeta abermals zu Gogeta. Auch hier stecken die beiden ein paar Fehlschläge beim Fusionstanz ein, während Vegeta ihn überhaupt erst lernen muss. Als Gogeta in der Super-Saiyajin-Blue-Transformation können sie schließlich Broly besiegen.

Super Dragon Ball Heroes

In Super Dragon Ball Heroes bekommt ihr viele Fusionen zu Gesicht. Zuerst stellt sich Gogeta, der abermals zum Super-Saiyajin Blue wird, dem Gegner Ultimate Hearts, der ebenfalls aus einer Fusion entstanden ist.

Der nächste Schurke, der abermals nach Gogeta als Super-Saiyajin Blue verlangt, ist Son Goku selbst. Na ja, fast. Goku Black als Super-Saiyajin Rosé ist eigentlich eine alternative Inkarnation von Zamasu, über die ihr mehr in diesem Artikel auf GamePro nachlesen könnt:

Alle Fusionen zu Vegetto

Für die Vegetto-Fusion müssen Son Goku und Vegeta die Potara-Ohrringe anziehen, die ihr im Bild seht.

Dragon Ball Z

Als Boo in Dragon Ball Z Son Gohan absorbiert und Son Goku in die Knie zwingt, benutzt er seine Potara-Ohrringe, um mit Vegeta das erste Mal zu Vegetto zu fusionieren. Der Kampf danach verläuft nicht ganz nach dem klassischen Hau-Drauf-Prinzip, da Vegetto sich absichtlich von Boo absorbieren lässt, damit er in seinem Körper frei agieren und die anderen Z-Krieger befreien kann.

Dragon Ball Super

Vegetto als Super-Saiyajin Blue stellt sich während des Goku-Black-Handlungsstranges von Dragon Ball Super dem Schurken Zamasu, der selbst fusioniert ist. Weil die Fusion der beiden zu viel Kraft verbraucht, können sie sie nicht allzu lange aufrechterhalten, weswegen die anderen Z-Krieger – allen voran Future Trunks – Zamasu das Handwerk legen.

Super Dragon Ball Heroes

Während Gogeta in Super Dragon Ball Heroes zwei Auftritte vorzuweisen hat, taucht Vegetto noch öfter auf. Der erste Gegner, der Son Goku und Vegeta die Transformation abverlangt, ist der antike Saiyajin Cumber. Als die beiden ihn in einem ersten Kampf selbst mit der Super-Saiyajin-Blue-Transformation nicht besiegen können, greifen sie erneut auf eine Fusion als vierfache Super-Saiyajins zurück.

Wenn euch ein Vegetto nicht genug ist, gibt es einen Kampf in Dragon Ball Super Heroes, in dem sich Vegetto als Super-Saiyajin Blue mit Xeno Vegetto verbündet, um gegen den mächtigen Broly als vierfachen Super-Saiyajin anzukommen. Die bekannten Saiyajins treffen hier auf ihre Inkarnationen aus einem alternativen Universum, um gegen ein bekanntes Übel anzutreten.

Zusätzlich dazu wird es gegen Ende der Supreme Kai of Time Saga im Super-Dragon-Ball-Heroes-Anime nochmals richtig wild, als mehrere Fusionen von (Xeno) Vegetto und Gogeta aufeinandertreffen. Der Dämonengott Demigra, der aus dem Spiel Dragon Ball Xenoverse stammt, ist eine genügend große Bedrohung, um die unterschiedlichen Fusionierungen von Son Goku und Vegeta gegen sich aufzubringen.

Welche Fusion aus Dragon Ball ist eure liebste und welche würdet ihr euch noch wünschen?