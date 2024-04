Dragon Ball Super: Wer Goku Black eigentlich ist und wie er entstanden ist

Was steckt hinter Goku Black und was hat er mit Son Goku zu tun?

Son Goku muss sich mit zahlreichen Gegnern messen. Einer davon ist Goku Black, der als Antagonist im Future Trunks-Arc von Dragon Ball Super auftritt. Er sieht Son Goku zum Verwechseln ähnlich, ist aber viel blutrünstiger als sein Original. Wir erklären euch, wer Goku Black eigentlich ist und woher die Idee zu seiner Entstehung stammt.

Dragon Ball Super: Das steckt hinter Goku Black

Wer ist Goku Black? Der wie Son Goku aussehende Goku Black ist eine alternative Inkarnation von Zamasu. Zamasu war der Kaioshin des Nordens und diente seinem Meister Gowasu in Universum 10. Da sah er noch aus wie ein normaler Kaioshin.

Eines Tages sucht er nach den Super Dragon Balls, die jeden Wunsch erfüllen können. Zamasu wünscht sich, den Körper mit Son Goku zu tauschen. Er begibt sich daraufhin in die Zeitlinie von Zukunfts-Trunks, der schon in Dragon Ball Z vorkam. Dort löscht er fast alle Lebewesen aus, sogar seine eigene Version in dieser Zeitlinie.

Er hatte schon immer ein Misstrauen gegenüber anderen Lebewesen, weshalb er als Goku Black den Plan „Project Zero Mortals“ durchführt. Für ihn sei es Gerechtigkeit, all die Menschen zu töten. Er macht sogar vor seinem eigenen Meister nicht Halt.

Zukunfts-Trunks kann jedoch in die Vergangenheit fliehen und bittet erneut Son Goku um Hilfe. So kommt es zu diesem merkwürdigen Fall, dass Son Goku gegen eine alternative Version von sich kämpfen muss.

Es bleibt spannend, gegen welche Gegner Son Goku in Dragon Ball Daima kämpfen muss:

1:01 Dragon Ball Daima zeigt im neuen Trailer Son Goku und die Bösewichte

Autoplay

Akira Toriyama wollte einen „falschen Son Goku“

Wieso sieht Goku Black so aus wie Son Goku? Innerhalb von Dragon Ball Super wird das Aussehen so erklärt, dass Zamasu den Körper mit Son Goku tauscht. Doch in einem Interview mit Akira Toriyama wird deutlich, woher die Idee überhaupt stammt.

Toriyama wollte so etwas wie einen „falschen Ultra Man“ oder „falschen Kamen Rider“, die auf zwei Serien-Helden aus den 60ern und 70ern basieren. Der Mangaka verriet, dass er einen „falschen Son Goku“ haben wollte. Er sei wie „Kamen Rider Black“. Sein Zeichner Toyotaro fügte hinzu, dass Goku Black ein großartiger Name sei.

Wie geht es mit Dragon Ball Super weiter? Der Manga befindet sich aktuell in einer unbestimmten Pause. Nach dem Tod von Akira Toriyama führt Toyotaro das Werk weiter. Nach dem Abschluss des Super Hero-Arcs geht es mit Kapitel 104 weiter.

Es ist noch nicht bekannt, wann das neue Kapitel erscheinen wird. Wir werden es bei seiner Veröffentlichung auf MangaPlus lesen können.

Wie fandet ihr Goku Black als Gegenspieler von Son Goku?