Dragon Ball: So hätte der Kampf zwischen Goku, Vegeta und Broly aussehen können – doch sie ist zum Glück non-canon

Broly entfesselt seine wahren Kräfte nie im Manga von Dragon Ball, sondern nur in den Filmen.

Broly ist einer der stärksten Saiyajins, wenn nicht sogar einer der stärksten Kämpfer des Universums. Er wurde mit einer Kampfkraft von 10.000 geboren und ist damit ein Legendärer Super-Saiyajin. Diese Art wird nur alle 1.000 Jahre geboren.

Im Manga von Dragon Ball konnte der Saiyajin noch nicht sein volles Potenzial entfalten. Er trat in Dragon Ball Super bislang nur als Verbündeter der Saiyajins auf. In den Dragon Ball-Filmen war er ein mächtiger Bösewicht, doch die Filme sind kein Teil der offiziellen Geschichte. Ein Fan hat nun einen Kampf gezeichnet, der die Lücke im Manga füllen könnte.

Dragon Ball: Fan zeichnet Broly als ultimativen Bösewicht

Wie sähe der Kampf aus? Der Dragon Ball-Künstler KAKERU zeichnet schon seit Längerem Szenen und Charaktere aus dem Anime-Franchise. Er hat bereits mehrere Varianten zu Broly gezeichnet. In einem aktuellen Werk ist zu sehen, wie Vegeta und Son-Goku gegen Broly antreten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Kampf sähe für das Saiyajin-Duo nicht gut aus. Son-Goku wird in den Bildern nämlich von Brolys Faust getroffen und über den Boden geschleudert. Leider zeigt der Künstler nicht, wie der Kampf zwischen den Saiyajins ausgehen würde.

Bedenkt dabei, dass es sich bei den Bildern nur um eine Fan-Zeichnung handelt. Sie sind kein Teil des offiziellen Mangas, und das ist auch gut so.

Wieso ist es gut, dass die Szenen non-canon sind? Diese Szenen gab es so im Manga nie zu sehen, denn Broly ist dort ein Verbündeter der Saiyajins. Son-Goku und seine Freund*innen können froh darüber sein, einen Kampfgefährten mit so einem großen Potenzial im Team zu haben. In den Filmen hingegen wurde er zu einem ultimativen Bösewicht, gegen den es Goku und seine Truppe schwer hatten.

Würden die Zeichnungen Teil des offiziellen Mangas sein, hätte Broly die Seiten gewechselt und seinen ehemaligen Verbündeten den Rücken gekehrt. Wie es zu diesem ultimativen Showdown gekommen wäre, lässt KAKERU offen.

Es könnte immer noch sein, dass Broly im Manga die gewaltigen Kräfte entwickelt, die er in den Filmen hatte. Die Entscheidung liegt bei Dragon Ball Super-Zeichner Toyotarou, ob er aus Broly einen Verbündeten oder einen Bösewicht macht.

Broly taucht in seiner legendären Variante in Dragon Ball: Sparking! Zero auf:

2:35 Dragon Ball: Sparking! Zero - Im neuen Budokai-Spiel treffen Meister auf ihre Lehrlinge

Was sagen Fans dazu? In den Kommentaren unter dem Tweet staubt der Künstler viele Komplimente ab. Einige User denken, dass sein Zeichenstil dem von Toriyama sehr ähnlich sei. Sie sind begeistert von der Zeichnung und freuen sich, die Szene endlich auch als Manga-Variante zu sehen.

Ein User schreibt sogar, dass er sich wünschen würde, er hätte Dragon Ball Super gezeichnet. Der Künstler wird sogar als Bester in seinem Feld bezeichnet.

Was haltet ihr von den Zeichnungen? Hättet ihr sie gerne im Manga als offiziellen Teil der Story gehabt?