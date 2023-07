Alle 28 Dragon Ball-Filme im großen Ranking via IMDb

Welcher Dragon Ball-Film ist der Beste? Das sind die Highlights laut IMDb.

Was 1984 als kleiner Manga begann, hat sich mittlerweile zu einem weltweit beliebten Franchise entwickelt. Dragon Ball hat neben mehreren erfolgreichen Anime-Serien und einer ganzen Reihe von Videospielen auch ganze 28 Film-Umsetzungen hervorgebracht. Die Real-Filme sind an dieser Stelle ausgenommen.

Bei einer solchen Vielzahl von Möglichkeiten den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Bei 28 Filmen gibt es natürlich neben einigen Highlights auch die ein oder andere Enttäuschung. Wir haben für euch das große Ranking aller Titel anhand der Durchschnittsbewertungen auf der Film-Plattform IMDb zusammengetragen. Die Top sieben, also quasi die 7 Dragon Balls der Dragon Ball-Filme, stellen wir euch dabei ausführlicher vor. Viel Spaß!

Die Plätze 28-8:

28. Dragonball Z: Angriff der Bio-Kämpfer - IMDb-Rating: 5,9

- IMDb-Rating: 5,9 27. Dragonball GT - Son-Goku Jr. - 6,4

- 6,4 26. Dragonball Z - Super-Saiyajin Son-Goku - 6,5

- 6,5 25. Dragonball Z - Movie 10: Brolys Rückkehr - 6,5

- 6,5 24. Dragonball - Das Schloss der Dämonen - 6,6

- 6,6 23. Dragonball Z: Plan zur Vernichtung der Super-Saiyajin - 6,7

- 6,7 22. Dragonball - Die Legende von Shenlong - 6,7

- 6,7 21. Dragonball Z - Der Stärkste auf Erden - 6,7

- 6,7 20. Dragonball Z - OVA: Plan zur Beseitigung der Saiyajins - 6,8

- 6,8 19. Dragonball Z - Movie 03: Die Entscheidungsschlacht - 6,8

- 6,8 18. Dragonball Z - Die Todeszone des Garlic Jr . - 6,8

. - 6,8 17. Dragonball - Son-Gokus erstes Turnier - 6,9

- 6,9 16. Dragonball Z - Coolers Rückkehr - 6,9

- 6,9 15. Dragonball Z - Angriff der Cyborgs - 7

- 7 14: Dragon Ball - Hey! Son Goku und seine Freunde kehren zurück!! - 7,1

- 7,1 13. Dragonball Z - Super-Saiyajin Son-Gohan - 7,1

- 7,1 12. Dragonball Z - Rache für Freezer - 7,1

- 7,1 11. Dragonball Z - Kampf der Götter - 7.1

- 7.1 10. Dragon Ball Super - Super Hero - 7,1

- 7,1 9. Dragonball - Der Weg zur Macht - 7,2

- 7,2 8. Dragonball Z - Resurrection 'F' - 7,2

7. Dragonball: Episode of Bardock

Releasedatum: 2011

2011 IMDb-Rating: 7,3

Auf Platz sieben findet sich der nur 20 Minuten lange Kurzfilm Dragonball: Episode of Bardock aus dem Jahr 2011 wieder. Die Geschichten um Bardock, den Vater von Son-Goku, wurden nach dem ersten Auftritt im TV-Film von 1993 erst fast 20 Jahre später im Mange Episode of Bardock weitererzählt und dann auch als Film umgesetzt.

Gerade im Hinblick auf die große Beliebtheit des Vorgänger-Films, war Episode of Bardock hohen Erwartungen ausgesetzt. Geht es nach den User*innen von IMDb, konnten diese immerhin teilweise erfüllt werden.

6. Dragonball Z - Der Legendäre Super-Saiyajin

2:50 Dragonball Z - Der Legendäre Super-Saiyajin: Trailer zum Anime-Film

Releasedatum: 1993

1993 IMDb-Rating: 7,4

Auf Platz sechs landet der erste Auftritt von einem der beliebtesten, aber auch umstrittensten Bösewichte aus dem DBZ-Universum: Broly. Der, wie es der Name des Films von 1993 schon verrät, legendäre Super-Saiyajin, ist extrem mächtig und sorgt dadurch für einige extrem spannende Kämpfe.

Durch seine enorme Macht stellt er eine echte Gefahr für die Held*innen dar, was dem Film ein sehr gutes Ranking eingebracht hat. Die beiden direkten Nachfolger können das leider nicht von sich behaupten und landen im Ranking nur auf den Plätzen 25 und 28.

5. Dragonball Z - Drachenfaust

Releasedatum: 1995

1995 IMDb-Rating: 7,5

Den Start der Top fünf markiert Dragonball Z - Drachenfaust aus dem Jahr 1995. Zur Abwechslung kämpfen die Held*innen hier mal nicht gegen andere, besonders starke Kämpfer*innen, sondern gegen ein riesiges, Kaiju-ähnliches Monster namens Hirudegarn.

Um den mächtigen Gegner zu besiegen, schließen sich Son-Goku und Co. mit dem mysteriösen Schwertkämpfer Tapion zusammen, der Hirudegarn schon einmal besiegen konnte und dafür einen hohen Preis zahlen musste.

4. Dragonball Z - Die Fusion

0:28 Trailer zum Anime-Film Dragonball Z - Fusion

Releasedatum: 1995

1995 IMDb-Rating: 7,6

In Deutschland erschien Drachenfaust in einem Double Feature mit dem vierten Platz auf dieser Liste: Dragon Ball Z: Die Fusion. Die spannende Handlung des Films wird durch einen simplen Fehler in der Unterwelt ausgelöst.

Dort soll ein Teenager die Tanks der Seelenreinigungsmaschine austauschen, vergisst das aber, weil er Musik hört. Durch das Missgeschick verwandelt er sich in Janemba und öffnet nebenbei die Tore der Hölle, wodurch all die verstorbenen Kämpfer*innen in die Welt der Lebenden einfallen. Beste Unterhaltung, finden auch die User von IMDb.

3. Dragonball Super - Broly

1:19 Dragon Ball Super: Broly - Finaler Trailer zeigt Vegetas rothaarige Form - Finaler Trailer zeigt Vegetas rothaarige Form

Releasedatum: 2018

2018 IMDb-Rating: 7,7

Auf der untersten Stufe des Siegertreppchens steht mit Dragon Ball Super - Broly einer der neuesten Filme der langen Reihe. Knapp 25 Jahre nach dem ersten Auftritt kehrt Broly als Bösewicht zurück. Der Charakter unterscheidet sich aber in einigen Facetten vom Original.

Der "neue" Broly ist insgesamt sympathischer und dadurch nahbarer. Das gute Rating liegt einerseits sicherlich am beliebten Fiesling, andererseits aber auch an den fantastischen Animationen. Besonders die Kämpfe sind ein Fest und für Fans der Reihe gibt es überall kleine Easter Eggs und Anspielungen zu entdecken.

2. Dragonball Z - Die Geschichte von Trunks

1:07 Dragonball Z - Movie Special 2: Die Geschichte von Trunks im Trailer

Releasedatum: 1993

1993 IMDb-Rating: 7,8

Knapp am ersten Platz vorbei schrammt Dragonball Z - Die Geschichte von Trunks. Die Story von Future Trunks, dem durch die Zeit reisenden Helden, war eigentlich nur eine Nebenhandlung aus dem Dragon Ball Manga.

In 'Die Geschichte von Trunks' wurde dieser Strang dann stark ausgebaut, was sowohl dem Charakter als auch der Erzählung guttut. Die Kämpfe mit den beiden Cyborgs C17 und C18 sind absolutes Popcorn-Kino und der Film wird nur von einem weiteren überflügelt.

1. Dragonball Z - Son-Gokus Vater

1:20 Dragonball Z - Movie Special 1: Son-Gokus Vater im Trailer

Releasedatum: 1990

1990 IMDb-Rating: 7,8

Und dabei handelt es sich um den Klassiker Dragonball Z - Son-Gokus Vater aus dem Jahr 1990. Der Film erzählt die tragische Story um Son-Gokus Vater Bardock und dient der ganzen Saga als epische Vorgeschichte. Bardock ist ein spannender Charakter und Underdog, mit dem sich das Publikum leicht identifizieren kann.

Was den Film von vielen anderen aus dem Universum abhebt, ist der starke Fokus auf die Handlung. Es gibt natürlich trotzdem jede Menge schick inszenierte Action und einige ikonische Momente. Ein wohlverdienter erster Platz!

Seid ihr mit dem Ranking von IMDb zufrieden? Welchen Film hättet ihr höher und welchen vielleicht niedriger erwartet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!