Diese Dragon Ball-Folge wurde nur in Japan ausgestrahlt - und sie hat ein Thema, mit dem ihr vermutlich nicht gerechnet hättet

1988 lief im japanischen Fernsehen eine Sonderfolge, in der Dragon Ball-Charaktere die Regeln der Verkehrssicherheit erklären. Ob sich Goku daran erinnert? (© Toei Animation / Akira Toriyama)

Das Dragon Ball-Universum dürfte nahezu jedem Anime-Fan geläufig sein. Kämpfe, Transformationen, die Rettung der Erde - der ganze klassische Spaß eben. In Japan traute sich Dragon Ball aber auch vereinzelt an Sonderfolgen, die so gar nichts mit dem eigentlich Konzept der Serie zu tun hatten.

Eine solche lief vor über 37 Jahren und behandelte ein Thema, mit dem viele die Abenteuer von Son Goku wohl kaum verknüpfen würden: Verkehrssicherheit.

1:39 Dragon Ball: Gekishin Squadra stellt Son Goku (Mini) aus Daima als neuen spielbaren Charakter vor

Ein Abenteuer auf dem Weg zur Party

Am 8. Juni 1988 lief in Japan unter dem Titel "Gokū no Kōtsū Anzen" (悟空の交通安全; auf Deutsch Gokus Verkehrssicherheit) eine 15-minütige Sonderfolge im Informationsstil über die dortigen Bildschirme.

Die von Toei Animation, Fuji Television und Shueisha produzierte Folge hatte ein simples Ziel: Kindern und Jugendlichen durch die beliebten Dragon Ball-Charaktere potenziell lebensrettende Regeln für den Straßenverkehr beizubringen. Das Format wurde sowohl im Fernsehen zwischen regulären Sendungen ausgestrahlt als auch an Schulen als Sicherheitsdemonstrationsfilm verteilt (via Dragon Ball Wiki).

Die Geschichte entwickelt sich entlang einer einfachen Prämisse: Goku muss zu Bulmas Geburtstagsfeier zur Westlichen Hauptstadt gelangen. Dabei treffen er und seine Freunde unterwegs auf verschiedene Verkehrssituationen, die die Folge nutzt, um Sicherheitsregeln zu vermitteln.

Ein Kind wird beinahe von einem Auto überfahren. Der anfängliche Schock weicht einer Belehrung durch eine Verkehrspolizistin, die optisch stark an Lunch erinnert. Sie lehrt das Kind, an Straßen ohne Ampel vollständig stehenzubleiben, sorgfältig nach links und rechts zu schauen und nur dann loszulaufen, wenn kein Auto kommt.

Goku trifft auf Suno, ein kleines Mädchen aus dem "Red Ribbon Army"-Arc. Sie ist verärgert über Gokus rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr - der diese Regeln allerdings nicht wissen kann, da dieser ja als kleines Kind sein Leben lang in den Bergen verbracht hat. Suno hilft Goku, indem sie ihm die Bedeutung von Ampelsignalen erklärt.

Ein besonderes Element zeigt sich am Ende der Episode: Der Titelsong von Dragon Ball wurde speziell angepasst, um die zu vermittelnde Botschaft zu verstärken.

Statt des ursprünglichen Songtexts ertönt hier eine Version, die explizit zum Einhalten von Verkehrsregeln auffordert - mit Versen wie "Kotsū Ruuru Mamorou Battchiri" (Verkehrsregeln genau befolgen) und "Kikenna Tobidashi Yameyou Pittari" (Gefahrliches Herauslaufen unterlassen).

Die Dragon Ball-Folge im Kontext eines gesellschaftlichen Problems

Woher genau die Inspiration für diese Dragon Ball-Folge stammt, lässt sich indes nicht zweifelsfrei belegen. Wahrscheinlich steht sie in Verbindung zu einem größeren gesellschaftlichen Thema, das Japan in den Achtziger Jahren umtrieb.

Nach einer "Ära des Verkehrskriegs" (1950er bis 1970er, via Nippon), in der mehr Menschen starben als in einem echten Militärkonflikt, hatte das Land zwar durch bessere Infrastruktur und Regelungen Fortschritte erzielt (via Verkehrsministerium Japan). Dennoch stieg die Zahl der Unfälle ab 1981 wieder an.

Gokus Verkehrssicherheit dürfte mit seiner Ausstrahlung 1988 entsprechend also einfach eine kreative Präventionsmaßnahme gewesen sein, mit denen Kinder und Jugendliche reale Lektionen von einem der beliebtesten Charaktere seiner Epoche erhalten haben.

Hättet ihr euch ein solches Special auch für die deutsche Ausstrahlung gewünscht?