In Dragon Ball gibt es ein Special von Son Goku als Feuerwehrmann und das kennt ihr bestimmt nicht

Einige Inhalte von Animes bleiben dem japanischen Publikum vorbehalten – so auch dieses Dragon Ball-Special über die Feuerwehr.

Cassie Mammone
17.11.2025 | 05:35 Uhr

Son Goku ist nicht nur ein Kampfgenie, sondern auch ein freiwilliger Feuerwehrmann. (Bild: © Akira Toriyama Toei Animation) Son Goku ist nicht nur ein Kampfgenie, sondern auch ein freiwilliger Feuerwehrmann. (Bild: © Akira Toriyama / Toei Animation)

Animes stammen aus Japan. Deswegen ist es wenig verwunderlich, dass sie dort viel stärker in die Kultur eingebunden sind als etwa bei uns. So kommt es, dass Dragon Ball einst den Kindern einiges über die Feuerwehr beigebracht hat – aber nicht bei uns.

Dragon Ball-Special über die Feuerwehr

Unter dem Namen Goku's Fire Brigade war in den 80ern in Japan ein Special von Dragon Ball über die Feuerwehr und Feuersicherheit im Allgemeinen erschienen. Das Special dauert ungefähr zehn Minuten und sollte den Kindern das Wichtigste zu dem Thema beibringen.

In diesem Video des X-Accounts Dragon Ball Daily könnt ihr euch rund eineinhalb Minuten daraus anschauen, in denen Son Goku ein Kätzchen aus einem brennenden Hochhaus rettet:

Im Special arbeiten Son Goku, Krillin, Yamchu und Muten Roshi bei der freiwilligen Feuerwehr und nehmen das Publikum mit auf ihre Abenteuer beim Feuerlöschen. Muten Roshi erklärt dabei immer wieder, auf welche Art und Weise Feuer entstehen können – wie beim X-Video, in dem er vor Feuern warnt, die während Erdbeben ausbrechen können.

Video starten 0:15 Minecraft bekommt Dragon Ball-DLC: So sehen Goku und Co. im Block-Design aus

Zielgruppe: Das Special war vor allem an ein kindliches Publikum gerichtet. Einerseits ist das durch die Einbindung des Dragon Ball-Animes gegeben und andererseits begegnet Son Goku am Anfang des Specials zwei Kindern, die mit Feuerwerkskörpern spielen.

Als ein Feuerwerk plötzlich in einer Mülltonne landet und sich entzündet, warnt er die beiden davor, die Finger von solchen Dingen ohne Erwachsene in der Nähe zu lassen.

Dragon Ball Super mit deutscher Synchro gibt's komplett auf diesem Streamingdienst

Das Special ist inzwischen mehr als 30 Jahre alt. Für die größten Dragon Ball-Fans unter euch könnte es dennoch einen Blick wert sein. Wer sich lieber etwas moderneres zu Gemüte führen möchte, hat nun ebenfalls eine frische Option bekommen:

Alle 131 Episoden von Dragon Ball Super sind auf dem Streaminganbieter ADN gelandet. Das heißt, ihr könnt euch direkt auf einen Serien-Marathon begeben, ohne auf wöchentliche Releases warten zu müssen.

Keine Filme auf ADN: Die beiden Filme Dragon Ball Super: Super Hero und Dragon Ball Super: Broly bleiben weiterhin mit deutscher Synchro dem Streamingdienst Crunchyroll vorbehalten.

Hättet ihr euch ein solches informatives Special aus Dragon Ball als Kind gerne angeschaut?

