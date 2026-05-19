Dragon Ball: Goku trug schon als junger Kämpfer fürs Training schwere Kleidung – ein Fan hat das genaue Gewicht ausgerechnet

Ein Fan hat Gokus Trainingsgewichte aus Dragon Ball und DBZ berechnet und stellt fest: Die Zahlen liegen weit auseinander. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

In vielen Serien, die ihren Fokus auf Kämpfe legen, gibt es ein Konzept namens "Imposed Handicap Training" (Selbstauferlegtes Handicap-Training): Die Kämpfer*innen schleppen sich mit künstlich erhöhten Lasten durch den Alltag, um ihre Grundkraft zu steigern – und legen diese im entscheidenden Moment ab, um einen schlagartigen Schub ihrer Kampfkraft zu erhalten.

Dragon Ball ist hierfür eines der prägendsten Beispiele. Vor allem mit Son Goku gibt es einige Szenen, in denen er Gewichte ablegt und plötzlich noch ein wenig schneller und stärker wird.

Ein Fan (via Dragon Ball Wiki) hat jetzt anhand zweier konkreter Beispiele nachgerechnet, wie viel der Saiyajin tatsächlich ablegt. Das Ergebnis: Die Zahlen variieren je nach Serienteil deutlich.

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63,5 Kilogramm beim Kampf gegen Radditz – aber davor waren's mehr

In Episode 3 von Dragon Ball Z namens "Ein gemeinsamer Feind" legen Goku und Piccolo ihre Trainingsgewichte kurz vor dem Kampf gegen Radditz ab.

Die Rechnung hierfür ist bei Goku ziemlich einfach, denn er nennt die konkreten Einzelgewichte: Das Unterhemd wiegt rund 30 Pfund, jeder Stiefel 50 Pfund – und die Handgelenksgewichte kommen auf je rund 5 Pfund.

In der Summe ergibt das 140 Pfund, also knapp 63,5 Kilogramm, die auf Oberkörper, Beine und Handgelenke verteilt sind.

Eine frühere Szene zeigt eine ähnliche Situation: In Episode 140 von Dragon Ball ("Son-Goku packt aus") legt Goku beim Turnier gegen Tenshinhan ebenfalls seine Ausrüstung ab.

Yamchu hält Hemd und Armbänder in den Händen und schätzt das Gewicht auf rund 100 Kilo.

Hinzu kommen zwei Stiefel à je 20 Kilo – zusammen also rund 140 Kilo.

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Wenn diese Werte auch nur annähernd stimmen, wäre das ein Kuriosum: Im Laufe der Zeit zwischen dem Tenshinhan- und Radditz-Kampf hat Son Goku sein Trainingsgewicht nicht erhöht, sondern verringert, und das nicht gerade wenig.

Warum das der Fall ist, wurde im Laufe von Dragon Ball Z nie explizit erklärt – vielleicht handelt es sich hierbei also einfach nur um einen seltenen Kontinuitätsfehler.

Wie viel Gewicht traut ihr euch in Gokus Trainingskleidung zu – und warum hat er eurer Meinung nach in DBZ weniger Gewicht drauf?