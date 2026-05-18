Pokémon TCG-Glückspilz traut sich nach Jahren endlich, seine Boxen im Wert von 2600€ zu öffnen, zieht direkt Karte im Wert von 4700€

Weil er die Boxen auch nicht verkaufen wollte, entschied sich der Fan kurzerhand, sie endlich zu öffnen. Und wurde direkt belohnt.

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Eleen Reinke
18.05.2026 | 19:34 Uhr

Das sieht doch deutlich schöner aus, als einfach die ungeöffneten TCG-Boxen rumstehen zu haben. (Bild: Reddituserkqrobbins) Das sieht doch deutlich schöner aus, als einfach die ungeöffneten TCG-Boxen rumstehen zu haben. (Bild: Reddit/user/kqrobbins)

Die allermeisten von uns dürften das kennen: Manchmal kauft man etwas und lässt es dann jahrelang ungeöffnet rumliegen. Oftmals ist es dann einfach nur noch Müll, der weggeschmissen wird, manchmal ist man aber auch froh, die Sachen noch zu haben. Wie wohl auch dieser TCG-Sammler, der jetzt endlich beschlossen hat, seine Boxen nicht länger versiegelt rumliegen zu lassen – zum Glück.

"Hab noch nie ne bessere Entscheidung in meinem Leben getroffen"

Schon vor Jahren hatte sich Redditor kqrobbins die beiden japanischen Pokémon TCG-Boxen "Eevee Heroes Gym Box" geholt, die bei uns Teil der 2021 erschienenen "Drachenwandel"-Erweiterung waren.

Bislang standen die Boxen bei dem Fan ungeöffnet rum – was als Geldanlage auch durchaus eine gute Idee ist. Immerhin sind die Boxen inzwischen laut PriceCharting in ungeöffnetem Zustand zusammen durchschnittlich satte 3.072 US-Dollar (knapp 2.639 Euro) wert.

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Als Sammelkarten-Fan ist das dagegen wiederum ganz schön langweilig. Das dachte sich wohl auch kqrobbins, der kürzlich zu dem Schluss kam: "Ich dachte mir, da ich sie eh niemals verkaufen werde, kann ich sie genauso gut öffnen."

Gesagt, getan und für die Entscheidung wurde der User dann auch gleich belohnt. Oder wie er selbst direkt ergänzt:

"Ich hab noch nie eine bessere Entscheidung in meinem Leben getroffen. Direkt das Full Art Psiana V in der ersten Box bekommen, dann auch noch noch Feelinara V UND Nachtara VMAX mit den alternativen Artworks in der zweiten."

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Wer jetzt neugierig ist, ob sie das Öffnen im Vergleich zum Wert der ungeöffneten Boxen gelohnt hat: Die Antwort ist ein klares "ja". Besonders die japanische Nachtara VMAX-Karte kommt nämlich in perfektem Zustand auf einen Wert von durchschnittlich 5.544 US-Dollar (aka 4.763 Euro); selbst mit dem niedrigeren offiziellen Grading von 8 oder 9 ist sie noch über 2.000 US-Dollar wert.

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Die Psiana- und Feelinara-Karten sind im Vergleich selbst in perfektem PSA 10-Zustand zwar deutlich weniger wert (je 43 und 274 US-Dollar), aber das ist dann auch zweitrangig, wenn man sich einfach über das Glück beim Ziehen freuen kann.

Dass übrigens auch die japanischen Karten bei uns so wertvoll sind, dürfte auch mit der Qualität zu tun haben. Die ist nämlich besonders bei den japanischen Ausführungen berüchtigt dafür, besser zu sein.

Habt ihr auch noch Sammelgegenstände zu Hause, bei denen ihr euch einfach nicht traut, sie zu öffnen?

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