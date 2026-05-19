PS Plus im Mai 2026: Schnappt euch heute die neuen Extra- und Premium-Spiele, darunter gleich 2 Open World-Kracher

Red Dead Redemption 2, Star Wars Outlaws und Co. werden heute für Extra- und Premium-Mitglieder freigeschaltet.

Wer PlayStation Plus Extra oder Premium abonniert hat, kann sich heute wieder auf neuen Spielenachschub freuen. Das Mai 2026-Aufgebot macht dabei insbesondere Open World-Fans glücklich.

Mit dem Rockstar-Hit Red Dead Redemption 2 und Ubisofts Sci-Fi-Abenteuer Star Wars Outlaws könnt ihr euch gleich auf zwei Abenteuer freuen, in deren Welten ihr euch richtig verlieren könnt.

Wann werden die neuen PS Plus Extra-/Premium-Spiele (Mai 2026) veröffentlicht?

Am heutigen Dienstag, dem 19. Mai zwischen 10 und 11 Uhr mittags.

GamePro.de wird diesen Artikel updaten, sobald ihr euch RDR 2, Star Wars Outlaws und Co. herunterladen könnt, sofern ihr über ein aktives Extra- oder Premium-Abo besitzt.

Alle PS Plus Extra- und Premium-Titel des Mai 2026-Aufgebots in der Übersicht

Diesen Games bekommt ihr ab heute nur mit PS Plus Extra und Premium:

7:47 Red Dead Redemption 2 - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

Autoplay

Diesen Klassiker bekommt ihr ab heute nur mit PS Plus Premium:

Mit Red Dead Redemption 2 kehrt ein alter Bekannter ins Extra-Lineup von PlayStation Plus zurück. Rockstars Western-Epos landete vor ziemlich genau zwei Jahren nämlich schon einmal in der PS Plus Extra-Bibliothek, wurde dann aber nach gut sechs Monaten wieder entfernt.

Womöglich bleibt Arthur Morgans Outlaw-Abenteuer nach der PS Plus Extra-Rückkehr also bis Ende 2026 Teil des Service. Wer den Titel ohne Zusatzkosten zocken will, sollte nicht allzu viel Zeit verstreichen lassen.

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welche neuen Bonus-Spiele aus dem Mai-Lineup werdet ihr zocken?