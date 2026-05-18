Vater kauft Gaming-PC für nur 50 Dollar und die Community rätselt, wie der so billig sein kann: "Irgendwer ist gerade extrem traurig"

Bei der Grafikkarte aus diesem Dad-PC für 50 Dollar dürfte es sich um eine 4060 handeln (Bild: reddit.com/user/69enjoyerfrfr/).

Wieder einmal hat jemand ein echtes Schnäppchen gemacht und die Hardware-Community diskutiert darüber. In diesem Fall wurden nur 50 US-Dollar für einen Gaming-PC bezahlt, der mindestens das Sechsfache, wenn nicht das Zehnfache oder sogar noch mehr wert gewesen wäre. Wie kann das sein?

$50 statt 500 Euro: Kind berichtet von Schnäppchen des Vaters

50 US-Dollar sind aktuell umgerechnet in etwa 42,99 Euro. Zu diesem Preis bekommt ihr wirklich nirgendwo einen passablen Rechner, mit dem sich noch gut zocken lässt. Es sei denn, ihr habt massives Glück und eine andere Person verkauft das Ding für einen echten Freundschaftspreis.

1:04:55 Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht

Autoplay

So oder so ähnlich muss es sich jedenfalls auch hier zugetragen haben. Der Vater habe berichtet, nur 50 US-Dollar für den ganzen PC bezahlt zu haben. In dem PC steckt auf jeden Fall ein Intel i7 12700KF-Prozessor, für den ihr aktuell in neu knapp 250 Euro hinblättern müsstet. Kein Topmodell, aber durchaus brauchbar und in Ordnung, um aktuelle Spiele zu spielen.

Außerdem schlummert im Rechner auch noch eine ganze Menge Arbeitsspeicher. Insgesamt teilen sich 32 GB RAM auf zwei 16 GB DDR4-Sticks auf. Auch hier gilt: Es handelt sich zwar nicht um den neueren, viel teureren und etwas besseren DDR5-RAM, aber auch DDR4-RAM ist aktuell ziemlich teuer und die Unterschiede dürften nur den Allerwenigsten auffallen.

Last, but not least war natürlich auch noch eine Grafikkarte in dem Computer verbaut. Welche genau das ist, hat der Urheber des Reddit-Posts nicht verraten beziehungsweise nicht direkt auf Anhieb sehen können. Es dürfte sich aber um eine RTX 4060, eine RTX 4060 Ti oder eine 5060 handeln. Zumindest soll die Firma keine anderen GPUs in weiß mit drei Lüftern auf den Markt gebracht haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wieso ist das so günstig?

Die Frage drängt sich natürlich auf. Eine RTX 4060 kostet aktuell immer noch deutlich über 300 Euro, in der Regel eher um die 380. Zusammen mit dem Arbeitsspeicher würden schon allein für diese Haupt-Komponenten mindestens 500 Euro fällig werden, eigentlich sogar noch mehr.

Selbst wenn wir in Betracht ziehen, dass Gebraucht-Ware oft zu einem deutlich günstigeren Preis angeboten wird, sind 43 Euro geradezu wahnwitzig günstig.

Viele Menschen in den Kommentaren gehen darum davon aus, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein muss. Einige User werfen sogar die Möglichkeit in den Raum, dass hier womöglich der Rechner gestohlen sein könnte – allerdings lässt sich das nicht bestätigen.

Selbstverständlich löst das auch wieder Debatten über die Moral und Ethik dahinter aus. Ist das Kind vielleicht sogar dazu verpflichtet, den eigentlichen Besitzer des PCs ausfindig zu machen? Angeblich soll beim Hochfahren des Rechners aber auch der Name des Verkäufers zu lesen gewesen sein, geklaut ist er also vielleicht doch nicht.

Eine andere Theorie dreht sich um andere Kinder. Vielleicht haben etwa die schulischen Leistungen des ehemaligen Besitzers beziehungsweise der ehemaligen Besitzerin dermaßen zu wünschen übrig gelassen, dass die Eltern ihm oder ihr kurzerhand den PC weggenommen und das gute Stück zu einem absoluten Spottpreis verkauft haben. Dieses Kind dürfte dann gerade wirklich extrem traurig sein – zumindest könnten sich das einige User vorstellen, vielleicht auch aus eigener Erfahrung.

Natürlich bleibt all das nur pure Spekulation. Womöglich wollte auch nur jemand den alten PC hauptsächlich einfach loswerden und war nicht weiter an der idealen finanziellen Ausbeute interessiert oder es gab andere persönliche Gründe für den extrem niedrigen Preis.

Ist euch vielleicht schon einmal etwas Ähnliches passiert? Was vermutet ihr hinter so günstigen Verkäufen?