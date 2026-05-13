Dragon Ball: Verdient Goten endlich sein eigenes Spin-Off? Dieses Fan-Poster sagt Ja und die Community stimmt begeistert zu

Goten ist in Dragon Ball in weiten Teilen nur eine Randfigur – ein Fan-Poster zeigt, welches Potenzial in einer möglichen Story steckt. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Dragon Ball hat in seinen inzwischen 40 Jahren an Laufzeit unzählige Ableger erhalten – dabei blieb besonders Son Goten außen vor. Bisher hat er kein eigenständiges Abenteuer erleben dürfen.

Auf der Plattform X (Twitter) veröffentlichte "Basakuten" nun ein selbstgezeichnetes Filmposter, das uns einen groben Eindruck davon gibt, wie eine solche Story aussehen könnte. Was von den Dragon Ball-Fans folgte, waren weniger Reaktionen als vielmehr eine Petition: Unzählige Kommentare fordern, dass diese Idee umgesetzt werden müsse.

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Goten im Rampenlicht

Im Bild von Basakuten ist ein abenteuerlustiger, (fast) erwachsener Son Goten mit vollgepacktem Rucksack und einem Dragonball-Radar in der Hand zu sehen – flankiert von Shenlong, Oozaru (also der Großaffenform der Saiyajin) und mutmaßlich seiner eigenen SSJ4-Form im Bildhintergrund. Trunks, Muten Roshi, Chi-Chi, Pan und weitere bekannte Gesichter tauchen ebenfalls am Rand auf.

Das fiktive Projekt trägt im Poster zudem die Zahl "785" – dabei dürfte es sich um eine Referenz auf Age 785 handeln, also das Zeitrechnungsjahr unmittelbar nach dem Ende von Dragon Ball Z.

Age 784 markiert in der offiziellen Zeitleiste das Ende der Buu-Saga und das 28. Tenkaichi Budokai.

Age 785 wäre damit buchstäblich der erste Morgen nach Gokus letztem Abschied – ein naheliegender Startpunkt für Gotens Geschichte als junger Erwachsener.

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Nicht weniger aktiv war die Diskussion über potenzielle Antagonisten. Nutzer "team_boy777" schlug etwa vor, Kuriza – dabei handelt es sich um den Sohn von Cooler und Enkel von King Cold, bekannt aus dem Manga »Neko Majin Z« – sowie Ize als zentrale Schurken einzusetzen.

Basakuten selbst reagierte zustimmend: Ein solches Setting würde den generationenübergreifenden Konflikt zwischen den Familien Cold, Bardock und King Vegeta endlich zu einem Abschluss bringen können.

Was meint ihr: Verdient Goten endlich ein eigenes Spin-Off – und in welchem Format würdet ihr es am liebsten sehen?