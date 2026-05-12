YouTuber wird bis zum 31. Dezember 9999 gebannt, weil der Forza Horizon 6-Clip vor Release illegal hochgeladen hat - das sind 69.895.509 Stunden

Forza Horizon 6 ist schon vor dem Release im Internet gelandet.

Knapp eine Woche vor dem Release wurde eine Version von Forza Horizon 6 geleakt. Das mit Spannung erwartete Rennspiel ist so teilweise schon jetzt spielbar. Ein YouTuber, der Material aus der Version gezeigt hat, wurde jetzt mit einer saftigen Strafe belegt.

Wer Forza Horizon 6 vorab spielt, geht ein hohes Risiko ein

Dass Spiele vereinzelt schon vor dem Release in den Händen der Spieler*innen landen, ist keine Seltenheit. Meist handelt es sich dabei allerdings um physische Versionen, die einfach zu früh verkauft oder losgeschickt wurden.

12:12 Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig

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Bei Forza Horizon 6 sieht die Lage hingegen anders aus. Hier hat Entwickler Playground Games offenbar selbst aus Versehen ein unverschlüsseltes Repository mit Dateien auf Steam hochgeladen, auf das sich die Cracking- und Leak-Community natürlich sofort gestürzt hat.

Auch der YouTuber DVS Squad hat sich die Version gezogen und ein knapp 45-minütiges Video dazu veröffentlicht. Noch am selben Tag wurde er im Spiel gebannt. Und das bis zum 31. Dezember 9999!

Der YouTuber war sich des Risikos offenbar bewusst und nutzt extra einen Wegwerf-Account. Einen Tag später war er nämlich schon wieder zurück im Spiel.

Playground Games hat sich mittlerweile auch auf X zu der ganzen Thematik geäußert. Das Studio schreibt dabei:

"Uns sind Berichte bekannt, wonach eine Version von Forza Horizon 6 vor der Veröffentlichung in die Hände einiger Spieler gelangt ist, und wir können bestätigen, dass dies nicht auf ein Problem beim Vorab-Download zurückzuführen ist. Wir ergreifen strenge Maßnahmen gegen alle Personen, die auf diese Version zugreifen, einschließlich franchiseweiter Sperren und Hardware-Sperren. Wir bitten die Fans, sich geduldig auf die Veröffentlichung des Spiels am 19. Mai zu freuen."

Den Post findet ihr hier:

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Das Spielen der Version vor dem Release kann euch also ziemlich heftige Strafen einbringen und ist definitiv nicht zu empfehlen. Ob die Reaktion angemessen ist, wird unter dem Post hingegen ziemlich kontrovers diskutiert.

Einige User argumentieren, dass so sicher viele Spieler*innen getroffen werden, die den Titel ohnehin schon vorbestellt und entsprechend für das Spiel gezahlt haben. Sollte der Fehler tatsächlich bei Playground liegen, wäre ein solcher Bann dann einfach übertrieben. Wir empfehlen in jedem Fall, die Woche bis zum Release noch abzuwarten.

Was haltet ihr von der ganzen Situation?