PS Plus für Mai 2026 wird heute enthüllt: Uhrzeit und das erste bekannte Spiel des Extra/Premium-Lineups

Und mal wieder ist es Zeit für neue PS Plus-Spiele, diesmal für die Extra- und Premium-Abostufen. Heute werden die neuen Titel für die Spielebilbiothek nämlich offiziell angekündigt. Einen davon hatte Sony sogar vorab bereits verraten.
Mittwoch, 13.05.2026
06:00 Uhr
Moin, moin und Ahoi! Heute segeln wir wieder in PS Plus-Gewässer. Oder mit anderen Worten: In ein paar Stunden werden die neuen Spiele enthüllt. Wir begleiten hier im Live-Ticker die Ankündigung und halten euch bis dahin zu Leaks und Co. auf dem Laufenden.
Das erste Spiel kennen wir übrigens auch schon!
Wie Sony bei der letzten State of Play nämlich verraten hatte, kommt der Rail-Shooter Time Crisis im Mai zu PS Plus Premium.
Link zum YouTube-Inhalt
PS Plus Extra/Premium für Mai 2026: Datum und Uhrzeit der Ankündigung
- Termin für die Ankündigung: Mittwoch, 13. Mai 2026
- Uhrzeit für die Ankündigung: gegen 17:30 Uhr deutscher Zeit
Woher kommt der Termin? Kommen keine besonderen Events (wie etwa ein Showcase) dazwischen, gehen die neuen Extra/Premium-Spiele am dritten Dienstag des laufenden Monats gegen 10:00 Uhr live, diesmal also am 19. Mai. Angekündigt werden sie dann am Mittwoch davor.
Abgänge: Diese Spiele verlassen im Mai 2026 PS Plus Extra/Premium
Wenn die neuen Spiele am 19. Mai live gehen, verliert das Abo gleichzeitig auch ein paar Titel. Diese Abgänge gibt es im Mai:
- Control (Ultimate Edition)
- Mortal Shell
- MotoGP 25
- Sand Land
- Soul Hackers 2
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope
- The Dark Pictures Anthology: Man of Medan
Falls noch nicht getan, solltet ihr vor allem den ungewöhnlichen Shooter Control schnell noch nachholen – ohnehin ist das kurz vor dem Release des Nachfolgers Control: Resonant der perfekte Zeitpunkt.
Denkt auch an die Essential-Spiele
Eine kleine Erinnerung wie immer: Mit einem Extra- oder Premium-Abo habt ihr natürlich auch Zugriff auf die monatlich wechselnden Bonus-Titel von Essential, die ihr aber händisch eurer Spielebibliothek hinzufügen müsst. Die drei Mai-Spiele sind dabei bereits live:
Alles Wichtige zu den drei Abo-Stufen von PS Plus
Falls ihr noch kein PS Plus-Abo habt, dann haben wir die wichtigsten Infos zu allen Abo-Modellen für euch in einem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus zusammengefasst.
In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).
Was sagt ihr zum ersten bekannten Spiel? Und an welche Titel glaubt ihr im Mai sonst?
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