Die Switch 2 ist seit fast einem Jahr auf dem Markt - und Spieler vermissen immer noch ein essentielles Feature

Wer ein aktuelles Gerät mit Internetverbindung und Bildschirm kauft, geht in der Regel davon aus, dass es auch diese Funktion mit sich bringt, die zum Beispiel die erste Switch auch schon kann. Nicht so bei der Switch 2.

Profilbild von David Molke

David Molke
12.05.2026 | 19:51 Uhr

Nein, ihr könnt auf der Switch 2 leider immer noch kein YouTube schauen. Nein, ihr könnt auf der Switch 2 leider immer noch kein YouTube schauen.

Die YouTube-App der Switch kann auf die Switch 2 zwar heruntergeladen, aber nicht benutzt werden. Das beschäftigt viele Fans schon seit 11 Monaten – also genau so lange, wie die neue Nintendo-Konsole auf dem Markt ist. Aber es gab zumindest einen Workaround und die Hoffnung darauf, dass sich das bald ändert, stirbt zuletzt.

YouTube funktioniert auf der Switch 2 immer noch nicht – fast ein Jahr nach Launch

Man sollte meinen, dass so etwas Simples wie YouTube-Gucken auch auf der Switch 2 funktionieren müsste. Immerhin gibt es für die erste Switch bereits eine entsprechende App und selbst einfachste Handys, Laptops oder Tablets beherrschen diese grundlegende Funktionalität. Eigentlich ein No-Brainer.

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Aber aus unerfindlichen Gründen kann man auf normalen, herkömmlichen Wegen immer noch keine YouTube-Videos auf der Switch 2 schauen. Direkt nach Launch haben viele Fans versucht, einfach die YouTube-App der ersten Switch herunterzuladen, aber die funktioniert auf der Nachfolge-Konsole leider nicht.

Wir haben schon im Juni letztes Jahr berichtet, dass sich die YouTube-App auf der Switch 2 nicht starten lässt. Aber immerhin stand das Programm auf der Liste der Spiele, die noch mit bekannten technischen Problemen bei der Abwärtskompatibilität zu kämpfen haben. Nur hat sich seitdem immer noch nichts getan.

Das fällt immer mal wieder Switch 2-Spieler*innen auf, die allerdings auch schon einen Workaround gefunden hatten. Der funktionierte zwar nicht optimal, ermöglichte das Ansehen der Online-Videos aber immerhin überhaupt.

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So funktionierte der Workaround: Ihr könnt euch in Nintendos eShop auf der Switch 2 das kostenlose Spiel Super Animal Royale herunterladen. Darin gibt es eine News-Seite mit Link zu YouTube. Folgt ihr diesem Link, hat sich ein Browser und darin das YouTube-Video geöffnet und ihr konntet auch andere Videos anschauen.

Aber leider hat das Ganze nur mäßigen Support geboten und scheint jetzt gar nicht mehr zu gehen.

Die Videoqualität ließ stark zu Wünschen übrig und werbefrei war diese Möglichkeit, YouTube auf der Switch 2 zu nutzen, auch nicht. Ihr konntet euch auch nicht mit eurem Account einloggen und aktuell sieht es sogar danach aus, als würde Nintendo selbst diesen Workaround blockieren.

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Das heißt, dass es auf der Nintendo Switch 2 immer noch keine einzige App gibt, mit der online Videos gestreamt werden könnten. Auch Netflix, Disney+, Crunchyroll oder ähnliche Streaming-Services glänzen noch mit Abwesenheit.

Das könnte mit Jugend- und Datenschutz-Gründen zusammenhängen, wäre aber etwas, das sich viele Fans wünschen. Immerhin ist die Switch 2 darauf ausgelegt, mitgenommen zu werden und das Display fällt größer aus als die von herkömmlichen Smartphones.

Wann kommt die YouTube-App? Wir wissen es leider nicht. Schon letztes Jahr hieß es seitens YouTube lediglich, es werde daran gearbeitet und die App sei wohl "bald" so weit.

Habt ihr die Switch auch zum Videoschauen genutzt? Vermisst ihr die Funktion auf der Switch 2?

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