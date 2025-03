Was bedeutet eigentlich das "GT" in Dragon Ball GT? Die Abkürzung erklärt

Dragon Ball GT erzählt unter anderem die Geschichte eines wieder klein gewordenen Son Goku. (Bild: © Akira Toriyama / Toei Animation)

Der Anime Dragon Ball Daima wurde kürzlich mit 20 Episoden abgeschlossen. Daima stellte dabei nicht nur das bisher am Rande erwähnte Schattenreich ausführlicher vor, sondern beförderte auch die vierfache Super-Saiyajin-Transformation in den Kanon des Franchises.

Die frisch Kanon-gewordene Verwandlung stammt aus Dragon Ball GT und entfacht verständlicherweise zu Teilen das Interesse an dem alten Anime neu. Die Gelegenheit möchten wir nutzen, um die folgende Frage zu beantworten:

Wofür steht das “GT“ in Dragon Ball GT?

Wie zuvor schon das “Z“ in Dragon Ball Z ist die Wahl der Buchstaben nach dem Franchise-Titel nicht rein zufällig. In Dragon Ball GT handelt es sich dabei um eine Abkürzung, die für “Grand Touring“ beziehungsweise “Grand Tour“ steht.

Obwohl sich die Mitarbeit des mittlerweile verstorbenen Manga-Schöpfers beim DBZ-Nachfolger in Grenzen gehalten hat, stammt der Titel tatsächlich von ihm. Was Toriyama dazu verleitet hat, sich ausgerechnet für “Grand Tour“ zu entscheiden, hat er bereits vor knapp 20 Jahren zum Release der DVD-Box des Animes in Japan verraten (via kanzenshuu.com):

„In diesem Fall habe ich mich jedoch dafür entschieden, dass ‘GT‘ für ‘Grand Touring‘ steht, eine große Reise, weil das Szenario daraus bestand, dass sie [die Charaktere] das Universum bereisen.“

Im selben Text hat Toriyama außerdem verraten, wie seine Mitarbeit an Dragon Ball GT ausgesehen hat. So hat er neben dem Titel des Animes auch dessen Hauptcharaktere entworfen und generell einige Designs zu Maschinen und Landschaften zur Verfügung gestellt.

Obwohl Dragon Ball GTs Zugehörigkeit zum Kanon umstritten ist, gehören dessen Charaktere und Verwandlungen schon fest zum Franchise. Deswegen durften sie natürlich auch nicht bei Videospielen wie Dragon Ball: Sparking! Zero fehlen:

3:51 Neuer Dragon Ball Sparking! Zero-Trailer stellt den Super-Saiyajin 4 und andere GT-Charaktere vor

Autoplay

Die “Grand Tour“ des kleinen Son Goku: Die Prämisse des Animes schickt seine Hauptcharaktere schon früh auf eine große Reise. Und zwar verteilen sich die sogenannten Super-Dragon-Balls im Universum, nachdem sich der Schurke Prinz Pilaw aus dem ersten Dragon-Ball-Anime wünscht, dass Son Goku wieder so klein wie früher wird.

Von da an ist es am jungen Son Goku, Pan und Trunks, die Super-Dragon-Balls innerhalb eines Jahres zu finden, um Son Gokus Verjüngung rückgängig zu machen und die Zerstörung der Erde zu verhindern – die besonderen Dragon Balls haben nämlich die Eigenschaft, den Planeten zu vernichten, auf dem sie das letzte Mal verwendet wurden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres darauf wieder versammelt werden.

Kanntet ihr die Bedeutung des “GT“ aus Dragon Ball GT? Und wie gefällt euch der Anime heutzutage?