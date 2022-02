Dragon Ball Heroes: Mysteriöser neuer Charakter sorgt für Rätselraten

Dragon Ball Heroes enthüllt einen neuen Charakter – naja, zumindest fast. Streng genommen ist die mysteriöse Figur nämlich noch ziemlich verhüllt: Sie steckt in einer Kapuze und wir können bisher nur ein Auge und eine Hand mit spitzen Fingernägeln oder vielmehr Klauen sehen. Ansonsten wissen wir nicht viel über die in Schwarz gekleidete Figur, was natürlich die Fantasie vieler Fans anregt.

Mysteriöser Dragon Ball-Charakter soll ein Namekianer sein

Darum geht's: Im neuesten Kapitel des Dragon Ball Heroes-Mangas taucht ein Charakter auf, der nur als "Namekianischer Krieger in Schwarz" bezeichnet wird. Passend dazu trägt er eine schwarze Kutte samt Kapuze, die ihn fast ganz verhüllt. Wir sehen allerdings ein Auge und eine Hand.

So sieht der Charakter aus:

Wer könnte das sein? Genau das fragen sich jetzt alle Dragon Ball Heroes-Fans. Die Ideen sind vielfältig und sorgen für hitzige Debatten. Weil es sich aber offensichtlich um einen Namekianer handelt, kommen gar nicht so viele Charaktere in Frage. Andererseits ist Dragon Ball Heroes auch für kuriose Story-Kapriolen, Doppelgänger, Zeitreisen und dergleichen bekannt.

(Dämonenkönig) Piccolo: Möglicherweise bekommen wir es hier mit einer Variante von Piccolo zu tun. Piccolo ist der wohl bekannteste Namekianer und hat sich seit seinem ersten Auftritt als Dämonenkönig ganz schön gewandelt. Aber er könnte natürlich auch in anderen Formen nochmal ordentlich auf den Putz hauen.

Nail aka Nehl: Der ehemalige Bodyguard des Oberältesten war seinerzeit der stärkste Namekianer überhaupt. Im Kampf gegen Freezer verbündete sich Nehl per Fusion mit Piccolo und ist seitdem eigentlich ein Teil von ihm. Aber auch hier wäre eine Rückkehr oder alternative Form aus einer anderen Zeitlinie oder ähnliches denkbar.

Der ehemalige Bodyguard des Oberältesten war seinerzeit der stärkste Namekianer überhaupt. Im Kampf gegen Freezer verbündete sich Nehl per Fusion mit Piccolo und ist seitdem eigentlich ein Teil von ihm. Aber auch hier wäre eine Rückkehr oder alternative Form aus einer anderen Zeitlinie oder ähnliches denkbar. Lord Slug gilt ebenfalls als heißer Kandidat für eine Rückkehr oder alternative Version, die nochmal auf der Bildfläche erscheinen könnte. Der Super-Namekianer konnte sich in DBZ in eine riesige Alternativ-Form verwandeln, die stark an die Wehraffen- beziehungsweise Ozaru-Form der Saiyajins erinnert.

gilt ebenfalls als heißer Kandidat für eine Rückkehr oder alternative Version, die nochmal auf der Bildfläche erscheinen könnte. Der Super-Namekianer konnte sich in DBZ in eine riesige Alternativ-Form verwandeln, die stark an die Wehraffen- beziehungsweise Ozaru-Form der Saiyajins erinnert. Komplett neuer Charakter: Selbstverständlich könnten wir es hier auch mit einem komplett neuen Charakter zu tun bekommen, der nicht bereits in irgendeiner Form in den Dragon Ball-Mangas und -Animes zu sehen war.

Was ist Dragon Ball Heroes?

Bei Dragon Ball Heroes handelt es sich um eine Art Promo-Spinoff, das sich mittlerweile ziemlich verselbstständigt hat. Es gibt DB Heroes-Kartenspiele, darauf basierende Videospiele und auch eine eigene kleine Manga- sowie Anime-Reihe. Die zeichnen sich vor allem dadurch aus, noch abgefahrenere Storys zu erzählen, als das sowieso schon bei Dragon Ball der Fall ist:

Während Dragon Ball-Fans sehnsüchtig darauf warten, dass die normale Anime-Serie irgendwann fortgesetzt wird, tut sich immerhin an anderer Front ordentlich was. Der Manga läuft nach wie vor auf Hochtouren und außerdem wurde erst vor wenigen Monaten ein komplett neues DB-Spiel angekündigt: Dragon Ball: The Breakers.

Wen oder was vermutet ihr hinter der mysteriösen Figur?