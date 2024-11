Dragon Ball: In der dritten Daima-Episode ist ein Geheimnis versteckt, das ihr bestimmt verpasst habt

Son Goku freut sich auf die neue Welt in Dragon Ball Daima und das kleine Eater Egg. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

Die japanische Synchronsprecherin von Son Goku, Masako Nozawa, feierte am 25. Oktober 2024 ihren 88. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat sich das Dragon Ball Daima-Team etwas ganz Besonderes ausgedacht. In der dritten Folge der Anime-Serie haben sie ihr zu Ehren einen geheimen Code versteckt.

In einem Zugangscode ist das Alter von Son Goku und seiner Synchronsprecherin versteckt

In der dritten Episode von Dragon Ball Daima machen sich Son Goku, der Kaoishin und Glorio auf den Weg ins Dämonenreich. Um dorthin zu gelangen, müssen sich die Helden an den Eingängen der verschiedenen Welten zunächst Zugang verschaffen.

Hier kommt ein spezieller Pin-Code zum Einsatz, was wir bereits aus der ersten Folge von Degesu kennen. Da es sich aber um eine Reise in das Dämonenreich und nicht aus dem Reich heraus handelt, ist der Code diesmal ein anderer. Glorio nennt am Eingang den Code 8821.

Dragon Ball-Fan und X-User (ehemals Twitter) @Herms98 weist darauf hin, dass es sich wohl um eine Hommage an die japanische Synchronsprecherin von Son Goku handelt, da diese erst diese Woche ihren 88. Geburtstag gefeiert hat.

Verändern wir nämlich die Reihenfolge der Zahlen etwas, erhalten wir den Code 1288. Während die 88 (in beiden Codes) auf das Alter der von Masako Nozowa anspielt, bezieht sich 12 auf das Alter von Son Goku. So alt war der junge Saiyajin nämlich zu Beginn der Dragon Ball-Geschichte.

In der 1. Folge gab es auch schon ein Easter Egg zum 40. Dragon Ball-Jubiläum

Bereits die erste Episode enthält ein ähnliches kleines Easter Egg zu Ehren der Originalserie. In dieser Folge spricht Degesu den Code für den Eintritt in das siebte Universum aus: 0439.

Ändert man die Reihenfolge der Zahlen wie im Beispiel vorhin, erhält man die Zahlenfolge 3940. In der japanischen Sprache wird die geheime Botschaft deutlicher. Die Nummer 3 und 9 im Code ist ein Wortspiel aus dem Japanischen: San (3) und Kyuu (9), was sich wie der englische Ausdruck “Thank you” liest. Die 40 steht für den 40. Geburtstag von Dragon Ball.

Die geheime Botschaft der ersten Episode lautet also "Danke für 40 Jahre Dragon Ball!” und wurde zur Feier des 40. Jubiläums von Dragon Ball eingebaut.

Habt ihr die versteckten Nachrichten sofort erkannt und gibt es noch weitere Easter Eggs in Dragon Ball Daima, die ihr entdeckt habt?