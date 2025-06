Dragon Ball: Für diesen Kämpfer wollte Toriyama unbedingt eine bestimmte Sprecherin haben und sie könnte euch äußerst bekannt vorkommen

Krillin nimmt in Dragon Ball die Rolle des besten Freundes von Son Goku ein.

Die ganz großen Kämpfe in Dragon Ball werden in der Regel von Son Goku und Vegeta bestritten. Aber die Serie lebt natürlich trotzdem von all ihren liebenswürdigen Nebenfiguren. Allen voran Krillin, der im japanischen Original von einer ganz besonderen, durch Akira Toriyama höchstpersönlich ausgewählten Stimme gesprochen wurde.

Dragon Ball: Für Krillin hatte Akira Toriyama eine bestimmte Sprecherin im Kopf und daher könntet ihr sie kennen

Darum geht's: Schon vor geraumer Zeit hat sich der mittlerweile leider verstorbene Dragon Ball-Erfinder Akira Toriyama die Mühe gemacht, um eine ganz spezielle Sprecherin für Krillin zu bitten. Er hatte die Stimme in einem anderen Anime gehört und war so angetan davon, dass er sie unbedingt für diese Rolle in der Anime-Verfilmung haben wollte.

Akira Toriyama hat nicht nur den Manga, sondern auch die Entwicklung der Anime-Serie sehr eng betreut. Trotzdem war er eigentlich nicht bei jeder Besetzungs-Entscheidung dabei, wenn es um kleinere Nebenrollen ging. Außer eben bei dieser Ausnahme.

Krillin sollte unbedingt von Mayumi Tanaka gesprochen werden. Darauf bestand Akira Toriyama, nachdem er ihre Stimme in Night on the Galactic Railroad gehört hatte. Ein Freund wies ihn dann daraufhin, wer das war und daraufhin forderte der Dragon Ball-Schöpfer ihren spezifischen Einsatz höchstpersönlich an.

Im Dragon Ball Daizenshuu 3: TV Animation Part 1-Interview aus dem Jahr 1995 hat Akira Toriyama Folgendes zum Besten gegeben:

"Ich war bei der Auswahl der wichtigsten Rollen dabei. Aber Krillins Stimme war die Einzige, bei der ich die Schauspielerin Mayumi Tanaka-san namentlich spezifiziert habe. Als ich Night on the Galactic Railroad geguckt hatte, erwähnte ich im Hinblick auf die Hauptfigur 'diese Stimme ist wirklich gut' und ein Freund, der sich mit Sprecher*innen auskennt, sagte mir 'das ist Mayumi Tanaka-san'."

Daher könntet ihr die Sprecherin kennen: Nicht nur in Dragon Ball (wo sie nicht nur Krillin, sondern auch Yajirobe gesprochen hat) habt ihr die Stimme von Mayumi Tanaka wahrscheinlich schon sehr häufig gehört – zumindest wenn ihr häufiger auf Japanisch Anime schaut. Auch in One Piece ist sie dabei: Hier spricht sie sogar die Hauptrolle Monkey D. Ruffy.

Habt ihr die Stimme erkannt? Wer sind eure Lieblings-Anime-Sprecher*innen?