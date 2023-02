Dragon Ball teast Katzen-Merch an und der ist schlichtweg genial

Dragon Ball-Fans, die es wirklich ernst meinen, haben die freie Auswahl. Von schnöden Shirts über Unterwäsche bis zu Dragon Ball-Sneakers gibt es eigentlich alles. Aber bei Menschen ist noch lange nicht Schluss. Schließlich gibt es auch eine Schnittmenge zwischen Katzen- und Dragon Ball-Fans. Die könnten bald besonders cooles Merch bekommen.

Katzen- und Dragon Ball-Fans aufgepasst: Richtig cooles Merchandiese könnte kommen

Neben Dragon Ball-Jacken, -Kissen, -Lampen, -Eistee, -Plüschtieren und -Bademänteln sowie -Essen gibt es demnächst wohl auch wieder ein richtig cooles Gadget für eure Katzen. Das gab es schon einmal, jetzt wurde aber ein Comeback angeteast.

Katzen-Höhle! Wer eine Katze hat, weiß, dass sich die Vierbeiner gern in Kartons, unter Sofas oder eben in eigens dafür gemachten Höhlen verkriechen. Genau so eine Höhle gab es bereits im Dragon Ball-Design. Sie könnte jetzt bald wieder in den Verkauf kommen.

Im Space Pod-Look: Diese Katzenhöhle wurde aber nicht wie ein gigantischer Super Saiyajin-Kopf oder so designt. Nein, sie kommt im Look der Kapseln daher, mit denen Freezers Saiyajins anfangs durchs Weltall gedüst sind.

So sieht die Pod-Katzenhöhle aus:

Wann kommt sie? Das steht noch nicht fest. In dem Tweet des offiziellen japanischen Dragon Ball-Accounts wird sowieso erstmal nur gefragt, ob die Fans die Rückkehr dieses speziellen Merchandise-Artikels wollen.

Auch bei uns? Ob die coole Katzenhöhle dann auch irgendwann in Deutschland erhältlich sein wird, steht ebenfalls noch in den Sternen.

Auch für Menschen: Passend dazu gibt es sogar ein riesiges Kissen im Weltraumkapsel-Look für Menschen (via: Dragon Ball-Seite). Das ist ungefähr 70 cm hoch und 95 cm breit und man kann sich richtig hinein setzen, allerdings ohne Höhleneffekt. Auch dabei bleibt unklar, ob es irgendwann in Deutschland verkauft wird.

Wie gefällt euch die Katzenhöhle? Hättet ihr lieber die oder das Kissen für Menschen – oder beides?