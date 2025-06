Dragon Ball: Krillin ist ein großer Fan von One Piece und eine Szene im Anime beweist es

Dass Krillin eine Verbindung zu One Piece hat, ist kein Zufall. (Bild: © Akira Toriyama / Shueisha, Toei Animation)

In Dragon Ball dreht sich in der Regel alles ums Kämpfen. Vom Privatleben der unterschiedlichen Charaktere bekommen wir die meiste Zeit eigentlich nur am Rande etwas mit. Trotzdem gibt es so einige Details zu ihnen zu entdecken, wenn wir genau aufpassen. So etwa, dass Krillin ein großer Fan des One Piece-Animes zu sein scheint.

Moment Mal, Krillins Klingelton kennen wir doch?!

Fragt man die meisten Dragon Ball-Fans, welchen Hobbys Krillin so in seiner Freizeit nachgeht, würden sich viele wohl nur am Kopf kratzen. Tatsächlich scheint der Kämpfer neben Karaoke aber zumindest einer Freizeitbeschäftigung nachzugehen: Nämlich den One Piece-Anime zu schauen.

Das legt zumindest sein Klingelton nahe, den wir im Film Dragon Ball Z: Resurrection ‘F’ von 2015 kurz zu hören bekommen. Es ist nämlich tatsächlich die Melodie vom ersten japanischen One Piece-Opening.



Damit ist also indirekt bestätigt, dass One Piece in der Welt von Dragon Ball existiert – was dann wiederum die Frage aufwirft, welche anderen Animes es dort noch gibt.

Falls euch das noch nicht reicht, gibt es aber sogar noch einen weiteren Hinweis im Manga selbst. In Kapitel 95 von Dragon Ball Super trägt Krillin nämlich ein One Piece-Shirt. Naja, zumindest indirekt. Tatsächlich sind auf dem Oberteil das Wort "One" und direkt darunter das universelle "Peace"-Zeichen platziert. Die Referenz wirkt trotzdem ziemlich deutlich.

Dass eine Verbindung zwischen Dragon Ball und One Piece besteht, ist übrigens nicht verwunderlich. Immerhin wurden beide Anime-Serien von Toei Animation produziert, die entsprechend natürlich auch die Rechte am One Piece-Opening haben.

Es geht aber noch einen Schritt weiter. Es ist nämlich auch kein Zufall, dass ausgerechnet Krillin sich als Fan der Piraten-Serie entpuppt hat. Seine japanische Synchronsprecherin Mayumi Tanaka ist nämlich auch die Stimme von Ruffy aus One Piece!

