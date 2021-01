Dragon Ball: 'Neugeborener' Kämpfer soll Son Goku übertreffen & Fans rätseln

Dragon Ball Super startet einen neuen Storybogen im Manga. Der setzt genau dort an, wo die Moro-Saga aufgehört hat und geht schon bald quasi nahtlos weiter. V-Jump teast jetzt in einer Promo-Aktion an, dass ein neuer Kämpfer geboren wird, der selbst Son Goku übertrifft. Was einerseits natürlich irgendwie zu erwarten war, andererseits aber auch spannend klingt, weil Son Goku gerade erst die Ultra Instinkt-Form gemeistert hat. Die Dragon Ball-Fans stellen erste Theorien auf, wer das sein könnte.

Dragon Ball Super: Fans rätseln, welcher neue Held "geboren" werden soll

Das wird angekündigt: In einem Tweet der V-Jump geht es um das nächste Kapitle des Dragon Ball Super-Mangas. Mit diesem Kapitel 68 startet nicht nur der neue Granola-Storybogen, sondern wir erleben wohl auch die Geburt des "größten Kriegers des Universums".

Was heißt "geboren"? Dieser Teaser sorgt natürlich dafür, dass die Fans überlegen, wie genau das gemeint sein könnte. Entweder ist die Geburt wortwörtlich gemeint und ein neuer Krieger kommt als Kind auf die Welt. Vielleicht ein neuer Saiyajin oder eine Reinkarnation oder einfach nur ein besonders mächtiger, starker Mensch. Die Möglichkeiten wären endlos.

Oder die Geburt ist hier vielleicht auch gar nicht so wörtlich zu verstehen, sondern eher als eine Metapher gemeint. Was mindestens genauso viele Möglichkeiten eröffnet: Beinahe jeder einzelne Kämpfer, den wir bisher kennen, könnte so sehr über sich hinaus wachsen und irgendwie neue Power-Reserven anzapfen oder eine neue Technik lernen, die ihn stärker als Son Goku macht.

Oob ist zwar rein theoretisch natürlich bereits geboren, aber wohl noch kein richtiger Kämpfer und sein volles Potenzial dürfte er ebenfalls noch nicht entfaltet haben. Da er bereits im Moro-Storybogen eine wichtige Rolle spielt, klingt die Theorie recht plausibel, dass er gemeint sein könnte.

Broly gilt ebenfalls als eine recht wahrscheinliche Möglichkeit. Selbstverständlich ist auch der legendäre Berserker-Saiyajin bereits geboren, aber auch er wartet noch auf seinen ganz großen Manga-Auftritt. Dass Broly nochmal einen Kraft-Schub erhält, wäre auch nicht unbedingt überraschend.

Vegeta könnte hier ebenfalls ins Spiel kommen. Vielleicht wird nicht zufällig im selben Atemzug erwähnt, dass er Son Goku übertreffen will, aber dafür auf andere Mittel zurückgreift als sein ständiger Rivale. Womöglich bekommt Vegeta endlich das Rampenlicht, das ihm viele Fans seit Langem wünschen.

Eine Fusion mehrerer Kämpfer*innen könnte natürlich auch als eine Art Geburt durchgehen. Außerdem stellt diese Option immer eine beliebte Möglichkeit dar, für deutlich mehr Power zu sorgen. Wer weiß, vielleicht sehen wir eine Fusion mit Granola oder möglicherweise fusioniert auch Freezer mit irgendeinem anderen Bösewicht oder ähnliches.

Seven-Three: Auch einer der fiesesten Schurken aus der Moro-Saga könnte noch einmal über sich hinauswachsen und für noch mehr Ärger sorgen. Möglicherweise durch eine Fusion (mit Freezer oder Granola?) oder indem er zum Beispiel die Ultra Instinkt-Form von Son Goku klaut und anwendet.

Zusätzlich werfen einige Fans antürlich auch noch andere Möglichkeiten in den Raum. Da wäre zum Beispiel Bardok, der ein fulminantes Comeback feiern könnte:

Oder womöglich bekommen wir es noch einmal mit dem Sohn von Freezer zu tun, der Kuriza heißt. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass der titelgebende Granola Rache an Freezer nehmen will, könnte das gut zusammenpassen.

Falls ihr stärker am Anime interessiert seid, gibt es vielleicht ebenfalls gute Nachrichten. Ein Teaser hat vor Kurzem darauf hingedeutet, dass die Anime-Serie vielleicht 2021 fortgesetzt wird.

Was denkt ihr, wie das mit der Geburt gemeint ist und welche Kandidat*innen haltet ihr für am wahrscheinlichsten?