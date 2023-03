Dragon Ball, One Piece und mehr: ProSieben MAXX zeigt 20 Anime-Filme und so könnt ihr sie sehen

Son-Goku wird sich am Karfreitag die Ehre geben.

Der TV-Sender ProSieben MAXX versorgt uns zu Ostern mit unseren liebsten Animes. Wie der TV-Sender bekannt gab, werden insgesamt 20 Anime-Filme an zwei Tagen ausgestrahlt. Passend dazu hat ProSieben MAXX einen Sendeplan veröffentlicht, der den genauen Ablauf der Anime-Filme zeigt.

One Piece und Dragon Ball: Das ist der Sendeplan

Wann werden die Filme gezeigt? ProSieben MAXX wird die Filme von Freitag, dem 7. April, bis Samstag, dem 8. April 2023, ausstrahlen. Dabei handelt es sich um das Osterwochenende, sodass viele von euch die Zeit haben könnten, um alle 20 Anime-Filme zu sehen.

Die Filme werden nicht das komplette Wochenende gezeigt. Am Ostersonntag und Ostermontag bleibt also immer noch Zeit, um die Familie zu besuchen oder liegengelassene Spiele zu zocken.

Was wird gezeigt? Bei den Anime-Filmen handelt es sich ausschließlich um Filme rund um Dragon Ball Z und One Piece. Alle Filme laufen unzensiert über die Bildschirme.

Der Sendeplan für die Dragon Ball Z-Filme am 7. April 2023:

09:40 Die Todeszone des Garlic Jr.

10:25 Die Entscheidungsschlacht

11:35 Der stärkste auf Erden

12:35 Super Saiyajin Son-Goku

13:35 Rache für Freezer

14:30 Coolers Rückkehr

15:15 Angriff der Cyborgs

16:10 Der legendäre Super-Saiyajin

17:25 Super Saiyajin Son-Gohan

18:25 Brolys Rückkehr

19:20 Angriff der Bio-Kämpfer

20:15 tba (deutsche Erstausstrahlung)

Der Sendeplan für die One Piece-Filme am 8. April 2023:

10:05 Der Film

11:05 Abenteuer auf der Spiralinsel!

12:05 Chopper auf der Insel der seltsamen Tiere

13:10 Das Dead End Rennen

15:00 Der Fluch des heiligen Schwerts

16:50 Baron Omatsuri und die geheimnisvolle Insel

18:30 Schloss Karakuris Metall-Soldaten

20:15 Stampede

Wie ihr seht, wird es eine Überraschung geben. Der Dragon Ball Z-Film, der um 20:15 Uhr laufen soll, ist eine deutsche TV-Premiere. Doch der TV-Sender will noch nicht verraten, um welchen Film es sich dabei handeln wird.

Was passiert, wenn ich an dem Wochenende keine Zeit habe? ProSieben MAXX stellt die meisten Ausstrahlungen im Nachhinein in der hauseigenen Mediathek zur Verfügung. Ihr könnt die Filme also auch nach dem Wochenende nachholen.

Die Aktion ist vor allem deshalb so cool, weil die Filme nur auf DVD erhältlich sind und nicht bei gängigen Streaming-Anbietern angeboten werden. Nutzt also die Chance, falls ihr die Anime-Filme noch nicht gesehen habt.

Auf welchen Film freut ihr auch am meisten? Was denkt ihr, was sich hinter der Überraschung versteckt?