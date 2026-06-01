Dragon Ball: Er kämpfte einst gegen Goku und regiert ein Königreich – doch vor Piccolo zittert ein Nebencharakter bis heute

Mal ehrlich: Wenn ihr es nicht besser wüsstet, wäre Piccolo ziemlich furchteinflößend – so wie für den Rinderteufel. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Dragon Ball hat legendäre Bösewichte – und manche hinterlassen einen bleibenden Eindruck, auch wenn sie längst auf der Seite unserer Held*innen stehen. Dazu gehört auch Piccolo. Allerdings hat sich sein einstiger Ruf als Oberteufel bei mindestens einem Charakter so tief eingebrannt, dass ihm selbst Jahrzehnte später noch die Knie zittern.

Die Rede ist von Rinderteufel, dem Vater von Chi-Chi und König des Feuerbergs. Ein Mann, der einst Goku das Leben schwer machte und heute als harmloser Großvater durch die Handlung wandert. Beim Anblick von Piccolo verfällt er dennoch in Schockstarre.

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Rinderteufel: König, Vater, Zitterzwerg

Als Schüler des Meisters Mutaito – derselbe, der Oberteufel Piccolo einst mit dem Versiegelungsritual bezwang – und Herrscher über die Bewohner des Feuerbergs brachte Rinderteufel einst beachtliche Kampfkraft mit.

Die half aber nichts, als der ursprüngliche Piccolo die Dragon Ball-Welt terrorisierte und reihenweise Kämpfer*innen tötete.

Das scheint beim König des Feuerbergs auf Ewigkeit im Gedächtnis geblieben zu sein, wie unter anderem das DBZ-Spiel Kakarot näher ausführt.

Denn hier trifft Rinderteufel auf den "wiedergeborenen" und mit Kami verschmolzenen Piccolo, der dadurch in der Zwischenzeit zu den Z-Kämpfern stieß.

Das Kakarot-Beispiel: Ein seltsames Paar

In der Nähe von Gokus Haus kommt es zu einer kuriosen Nebengeschichte, die im Spiel als "ein seltsames Paar" bezeichnet wird.

Piccolo belauscht Rinderteufel, der vor sich hin murmelt und dabei Gohan erwähnt. Piccolo wird neugierig – und Rinderteufel gerät in Panik.

Er sieht in ihm immer noch den "Dämonenkönig" und fürchtet, Piccolo würde ihn für die Zeitverschwendung bestrafen.

Um die Situation zu kaschieren, behauptet er, er habe gerade ein Geschenk für Meister Roshi planen wollen und Goku dazu fragen wollen... der leider gerade tot ist.

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Offensichtlich ist: Seit Rinderteufel ein gefürchteter Krieger war, ist in der Handlung von DBZ: Kakarot verdammt viel Zeit vergangen.

So viel, dass sich nicht nur die Kräfteverhältnisse verschoben haben, sondern auch grundlegende Veränderungen nicht bei allen Menschen der Dragon Ball-Welt angekommen sind. Rinderteufels bibbernde Knie sind da das beste Beispiel.

Welche Dragon-Ball-Nebencharaktere vermisst ihr im laufenden Manga oder in aktuellen Spielen am meisten?