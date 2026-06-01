PS Plus Extra/Premium Juni 2026-Spiele sind im Anmarsch - und Sony könnte sie deutlich früher enthüllen als gewohnt

Erfolgt die Ankündigung von PS Plus Extra- und Premium schon ihm Rahmen der State of Play am 02. Juni?

Die PlayStation Plus Essential-Spiele des Juni 2026-Aufgebots stehen bereits fest und werden am morgigen Dienstag freigeschaltet. Und auch die Enthüllung der Extra- und Premium-Titel des neuen Monats ist in greifbarer Nähe. Diesmal gibt es zwei mögliche Termine – denn tatsächlich kann es sein, dass Sony bereits morgen Abend die Katze aus dem Sack lässt.

Mögliche Enthüllungstermine der PlayStation Plus Extra- und Premium-Spiele im Juni 2026

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Warum früher? Wir gehen davon aus, dass Sony die Extra- und Premium-Titel des Juni 2026-Lineups im Rahmen der kommenden State of Play enthüllen könnte. Der rund einstündige Livestream findet statt am:

Dienstag, dem 02. Juni 2026

Um 23 Uhr deutscher Zeit

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Dies ist natürlich nur eine Vermutung, aber zumindest in der Vergangenheit hat Sony State of Play-Events gerne mal zum Anlass genommen, um PS Plus-Lineups bekanntzugeben. Wir werden jedenfalls die Juni-Ausgabe von Sonys hauseigenem PlayStation-Livestream begleiten und euch pünktlich mit allen wichtigen Infos daraus versorgen.

Sollte Sony die PS Plus Extra-/Premium-Spiele nicht ihm Zuge der SoP enthüllen, dann kommt ein zweiter Termin in Frage:

Mittwoch, der 10. Juni 2026 um 17:30 Uhr

Dieser alternative Termin ergibt sich, wenn wir davon ausgehen, dass sich Sony an den regulären Enthüllungs-Rhythmus hält. Demnach werden neue PS Plus Extra-/Premium-Spiele stets an jedem dritten Dienstag im PS Store freigeschaltet und am Mittwoch davor bekanntgegeben.

Die Freischaltung der PS Plus Extra-/Premium-Spiele des Juni 2026-Aufgebots dürfte nach diesem Muster dann am 16. Juni 2026 erfolgen.



Das erste Spiel des Extra/Premium-Lineups für Juni hat Sony übrigens bereits verraten. Alle Infos dazu und zu den Essential-Spielen findet ihr hier:

Und nun fragen wir euch: Was sind eure Wünsche und Vermutungen für das kommende Extra- und Premium-Lineup von PS Plus? Und was erhofft ihr euch von der State of Play am 02. Juni? Schreibt's uns wie gewohnt gerne unten in die Kommentarsektion.