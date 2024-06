Dragon Ball: Was sind S-Zellen? Deshalb sind Saiyajins so stark und mächtiger als andere Völker

In Dragon Ball können sich die Saiyajins in Super-Saiyajins verwandeln, benötigen dafür aber S-Zellen.

Dragon Ball setzt seit geraumer Zeit auf coole Verwandlungen und Transformationsstufen, die den Kämpfern und Kämpferinnen noch mehr Kraft geben. Allen voran der klassische Super-Saiyajin, der Son Goku, Vegeta und Co. zusätzliche Kraftreserven erschließt. Um die Verwandlung zu vollziehen, benötigen die Charaktere allerdings eine wichtige Voraussetzung: Sogenannte S-Zellen.

Dragon Ball: Was sind S-Zellen? Der Ursprung der Super-Sayiajin-Power erklärt

Darum geht's: Als sich Son Goku zum ersten Mal in einen Super-Saiyajin verwandelt hat, wurden dafür noch nicht die S-Zellen verantwortlich gemacht. Stattdessen hieß es, die Saiyajins müssten reinen Herzens sein und wurden von ihren Emotionen gewissermaßen übermannt. Im ersten Fall die Wut und Trauer wegen Krillins Tod.

Bald kommt übrigens endlich wieder ein neues Dragon Ball-Spiel:

1:42 DRAGON BALL: Sparking! ZERO hat endlich ein Releasedatum und wir freuen uns auf den Story-Prügler

Später kamen S-Zellen ins Spiel: Knapp 20 Jahre nach der deutschen Erstausstrahlung der Original-Animeserie hat sich Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama in einem Interview ganz ausführlich dazu geäußert, woher die Power der Saiyajins kommt.

Es liegt an den sogenannten S-Zellen, die die Verwandlung zum SSJ überhaupt erst ermöglichen. Die befinden sich innerhalb der Körper der Saiyajin, sie sind also Teil ihrer Biologie.

Die S-Zellen sind allerdings ungleichmäßig verteilt und nicht alle Wesen vom Volk der Saiyajins besitzen gleich viele. Das erklärt zum Beispiel, wieso es Son-Goku und den anderen Helden so leicht fällt, sich zu verwandeln, während es andere gar nicht können.

Eine starke Emotion sei immer noch wichtig, um sich zu verwandeln, aber es muss nicht unbedingt Wut sein. Besonders viele S-Zellen im Körper können andere Dinge wie zum Beispiel eine gewisse Unausgeglichenheit wieder wett machen, was bei Vegeta der Fall ist. Sind genug S-Zellen vorhanden, braucht es wohl sogar gar keinen emotionalen Trigger mehr (via: Fandom-Wiki).

S-Zellen können vererbt werden: Das heißt, dass zum Beispiel Son Gohan oder Goten besonders viele S-Zellen in ihren Körpern haben. Dank ihrer Veranlagung können sie sich also deutlich einfacher in einen Super-Saiyajin transformieren, das begünstige auch das behütete Aufwachsen auf der Erde.

S-Zellen lassen sich auch steigern: Sofern ein Saiajin ganz besonders hart und lange trainiert, kann er die Anzahl der S-Zellen in seinem Körper mit der Zeit auch steigern. Das heißt, dass die Menge der S-Zellen nicht von Geburt an festgelegt ist und so bleibt, sondern dass vor allem Son Goku und Vegeta die Anzahl ihrer S-Zellen massiv erhöht haben dürften.

Wie findet ihr die S-Zellen-Erklärung in der Dragon Ball-Welt?