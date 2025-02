Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama hat Jahre gewartet, um eine der wildesten Ideen in DB Daima zu verwirklichen

In Dragon Ball Daima spielt zum Beispiel die Form der Ohren von Kaioshin und Son Goku eine große Rolle.

Dragon Ball Daima zählt zu den letzten Werken des Dragon Ball-Schöpfers Akira Toriyama, bevor der Erfinder des legendären Manga- und Anime-Franchises leider viel zu früh gestorben ist. Er hat sich auf jeden Fall sehr viele Gedanken darüber gemacht, was in Dragon Ball Daima passiert und was das für Auswirkungen auf den Rest hat. Teilweise wurden hier Ideen verwirklicht, die der Zeichner schon jahrelang im Kopf hatte.

ACHTUNG, es folgen kleine SPOILER zu Dragon Ball Daima!

Dragon Ball Daima: Kleines, aber feines Detail war schon seit vielen Jahren geplant

Dragon Ball Daima geizt nicht mit Enthüllungen: Wir erfahren in der aktuell noch laufenden Anime-Serie allerhand spannende Hintergrund-Informationen. Wie zum Beispiel, dass Kaioshin eigentlich ein sogenannter Glind ist und die Glind allesamt aus dem Reich der Dämonen stammen. Sie wachsen in Bäumen heran!

Die Sache mit den Ohren: Es dauert nicht lange, bis in Dragon Ball Daima außerdem erklärt wird, dass alle Wesen aus dem Dämonenreich spitze Ohren haben. Son Goku kann also stets innerhalb kürzester Zeit an der Form seiner Ohren als Outsider erkannt werden. Kaioshin und Glorio fallen hingegen überhaupt nicht auf.

Die Idee existiert schon lange: Im Dragon Ball-Universum treiben sich schon seit geraumer Zeit jede Menge Wesen mit spitzen Ohren herum. Und wie in einem Interview mit dem Producer der Serie jetzt bekannt gegeben wurde, hatte Akira Toriyama schon seit vielen Jahren die Idee, dass sie alle aus dem Reich der Dämonen stammen. Er hat nur auf den richtigen Moment gewartet, das bekannt zu geben:

"Wir wollten deutlich machen, wie alles miteinander verwoben ist. Zum Beispiel war ich schockiert, als ich herausgefunden habe, dass alle Charaktere mit spitzen Ohren aus dem Dämonenreich stammen. Es war ein Detail, das Toriyama schon seit Jahren im Kopf hatte!"

Keine zwanghaften Änderungen: Bei all den coolen Enthüllungen in Dragon Ball Daima sollen aber nicht einfach nur neue Dinge um ihrer selbst willen eingeführt werden. Das muss schon alles passen und Hand und Fuß haben, wie Executive Producer Akio Iyoku gegenüber Mantan Web (via: CB) erklärt.

"Wir zwingen der Geschichte keine neuen Ideen auf. Wir legen Elemente frei, die schon in der Welt von Dragon Ball präsent waren. Wir wollen nicht zu weit vom Kern des Franchises abweichen, aber gleichzeitig müssen wir auch Neues bieten, um die Sache spannend zu halten. Diese Balance zu finden, ist die Herausforderung."

Wie geht es mit Dragon Ball weiter? Dragon Ball Daima findet schon in wenigen Wochen sein vorläufiges Ende. Allerdings stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Serie eventuell eine zweite Staffel bekommt. So oder so wurde vor Kurzem erst versichert, dass es mit dem Franchise noch viele, viele Jahre weitergehen soll. Ein neues Manga-Kapitel in Form eines One Shot-Ablegers wurde ebenfalls schon angekündigt.

Was haltet ihr von den Neuerungen, die in Dragon Ball Daima eingeführt wurden?