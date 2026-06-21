Dragon Ball: Son Gohan hatte einen engen Kindheitsfreund, aber den habt ihr womöglich schon vergessen

Icarus mochte nicht nur Son Gohan, sondern auch seinen Vater Son Goku (© Akira Toriyama / Toei Animation).

Mittlerweile zählt Son Gohan zu den stärksten Dragon Ball-Kämpfern überhaupt. Als Kind war das aber natürlich noch nicht der Fall. Dafür hatte er aber einen coolen, witzigen und sehr speziellen Freund, der mittlerweile ganz schön in Vergessenheit geraten ist: Icarus, den Drachen.

Erinnert ihr euch an Icarus, den Freund von Son Gohan?

Eingefleischte Dragon Ball Z-Fans werden sich natürlich erinnern, aber viele wahrscheinlich nicht. Kein Wunder, wurde der Charakter doch schon im Jahr 1991 eingeführt und stammt nicht aus dem Manga. In der Anime-Serie war er nämlich zunächst nur in der Garlic Jr.-Saga zusehen.

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Falls euch die Garlic Jr.-Saga ebenfalls nichts sagt, keine Sorge: Auch hier haben wir es mit einem etwas abseitigen Arc zu tun. Der bestand nämlich komplett aus Filler-Material und wurde von Katsuyuki Sumisawa geschrieben. Die Story basiert also gar nicht auf dem Manga von Akira Toriyama.

In der Anime-Serie war diese Saga jedenfalls zwischen der Freezer- und der Trunks-Saga zu sehen. Die Story basiert auf den Ereignissen, die auch im Film Dragon Ball Z: Dead Zone dargestellt wurden. In Dragon Ball Z Kai kommt die gesamte Saga beispielsweise gar nicht mehr vor.

Inhaltlich dreht sie sich darum, dass Son Gohan als vierjähriges Kind von Son Goku schon in der Lage war, den Oberfiesling Garlic Jr. zu besiegen. Der kehrt daraufhin zurück und will Rache. Weil Son Goku aber schwer beschäftigt und abwesend ist, nehmen es die Z-Kämpfer im Alleingang mit ihm auf.

Mittendrin in diesem Getümmel freundet sich der kleine Son Gohan mit dem lilafarbenen Drachen Icarus an. Der sieht nicht aus wie Shen-Long und Co., sondern erinnert eher an das westliche Drachen-Design, wie wir es aus klassischen Sagen und Märchen kennen.

Hier seht ihr Son Gohan und den jungen Icarus im Dragon Ball-Film The Tree of Might (© Akira Toriyama / Toei Animation).

Gohan will den Drachen mit nach Hause nehmen, darf es aber nicht. Daraufhin bekommt Icarus eine eigene kleine Höhle von Son Goku hergerichtet, die in der Nähe liegt. Ursprünglich stammt der Drache aus einem Wald, der erst zerstört und dann zum Glück aber von Shen-Long wiederhergestellt wird.

Die Begegnung zwischen Shen-Long und Icarus fällt besonders kurios aus, weil sich Icarus und der chinesisch beziehungsweise asiatisch dargestellte Riesen-Drache erst einmal überhaupt nicht verstehen und aus Angst beinahe aufeinander losgehen. Das Missverständnis kann aber glücklicherweise aufgeklärt werden.

Icarus war auch noch in einigen Dragon Ball-Filmen zu sehen, ist dann aber komplett von der Bildfläche verschwunden. Wenn ihr den niedlichen Drachen vergessen habt, seid ihr damit also nicht allein. Immerhin hat Toyotarou einige Zeit später nochmal ein Bild gezeichnet, auf dem der erwachsene Son Gohan und Icarus sich begegnen. Hier ist der Drache gewaltig gewachsen und allein schon sein Kopf ist so groß wie Son Gohan.

Wir wissen also nicht genau, was aus Icarus geworden ist. Aber es ist eben aufgrund dieser Zeichnung davon auszugehen, dass er mittlerweile extrem groß geworden ist. Außerdem hat Toyotarou die Zeichnung damit kommentiert, dass er hoffe, es gehe Icarus gut, während er auf dem Berg Paoz lebt.

Hattet ihr Icarus noch im Gedächtnis? Oder habt ihr nie einen der Filme oder den Filler-Arc mit dem Drachen gesehen?