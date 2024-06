Dragon Ball: Dieser echte Goku ist gruselig und beweist, dass es besser ist, beim Anime zu bleiben

Selbst Son Goku würde sich vor seinem echten Abbild fürchten.

Die Abenteuer von Son Goku haben im Manga Dragon Ball angefangen. Nach dem großen Erfolg wurden die Werke von Akira Toriyama als Anime umgesetzt. Es gab sogar eine Realverfilmung, doch die wurde zum großen Flop. Der "echte" Son Goku sah darin auch nicht so aus, wie wir unseren Helden kennen und lieben.

Ein digitaler Künstler, der auf Instagram unter dem Namen isaiasarts unterwegs ist, hat Son Goku nun auf andere Art und Weise realistisch nachgebildet. Er hat sich streng an die Animevorlage gehalten und Goku mit Hilfe von Software so verändert, dass er einem echten Menschen gleichen soll. Das Ergebnis ist allerdings einfach nur zum Fürchten.

Son Goku als echter Mensch: So würde er aussehen

Wie sieht Son Goku als echter Mensch aus? Der Künstler hat sich ein Bild von Son Goku (als Kind) aus dem Anime als Vorlage genommen. Er hat die einzelnen Körperpartien Stück für Stück ausgetauscht. Goku bekam echte Zähne, eine reale Haut und glänzende Haare verpasst. Nur bei den Augen hat sich der Künstler etwas zu sehr an das Original gehalten.

Die Pupillen befinden sich nämlich direkt an der winzigen Nase, was so wirkt, als ob Goku schielen würde. Allgemein sind die Augen viel zu groß, weil dies eines der wichtigsten Merkmale von Anime-Charakteren ist. Hinzu kommt, dass die Zähne im Verhältnis sehr groß wirken. Das Lächeln wirkt dadurch eher monströs als vertrauenerweckend.

Wenn wir das Gesicht ausblenden würden, also nur die Haare, Ohren und Gesichtsumrisse sehen könnten, sähe die realistische Version von Son Goku gelungen aus. Doch die Augen-, Nasen- und Mundpartie sind so gruselig, dass uns dieser Goku abschreckt.

Wie steht es eigentlich um eine Realverfilmung zu Dragon Ball? In Dragon Ball: Evolutions werden Son Goku und die anderen Charaktere von echten Schauspielenden dargestellt. Doch der Film kam so schlecht an, dass Akira Toriyama sogar zum Franchise zurückkehrte.

Viele Fans wünschen sich deshalb eine Realverfilmung, die sich noch näher an die Mangavorlage hält. Bislang gibt es allerdings keine Bestätigung, dass eine Live-Action-Adaption in der Mache ist. Und selbst wenn, würden wir hoffen, dass der Son Goku nicht der oben gezeigten Version ähneln würde.

Was sagt ihr zum oben gezeigten Son Goku? Findet ihr ihn gelungen oder gruselig?