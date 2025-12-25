Dragon Ball: Son Goku hat sich in der ganzen Geschichte nur 12 Mal in den Super-Saiyajin verwandelt

Son Gokus Verwandlung in einen Super Saiyajin kommt in Dragon Ball nicht allzu oft vor - der offizielle X-Account ließ seine Fans in einer Quizrunde nach der genauen Anzahl raten.

Jusuf Hatic
25.12.2025 | 06:00 Uhr

Es ist eine der legendärsten Szenen der Anime-Geschichte: Son Goku verwandelt sich in einen Super-Saiyajin. Doch wie oft passierte das noch in Dragon Ball? (© Akira Toriyama Toei Animation) Es ist eine der legendärsten Szenen der Anime-Geschichte: Son Goku verwandelt sich in einen Super-Saiyajin. Doch wie oft passierte das noch in Dragon Ball? (© Akira Toriyama / Toei Animation)

In Dragon Ball zählt Son Gokus Verwandlung in einen Super-Saiyajin zu den der legendärsten Transformationen in der Anime-Geschichte. In all den Jahren der Ausstrahlung kam es aber tatsächlich nur zwölf Mal vor, dass sich der Dragon Ball-Held von seiner "Basisform" in die erste Super-Saiyajin-Form verwandelte, wie der offizielle X-Account zum Anime im Rahmen einer Quizrunde auflöste.

Ein Paar Dragon Ball-Gegner bekamen die Verwandlung zwei Mal zu Gesicht

Als Maßstab für die Antwort werden alle 519 Kapitel des ursprünglichen Dragon Ball-Mangas herangezogen, der in Japan von 1985 bis 1995 publiziert wurde.

Video starten 0:57 Dragon Ball FighterZ enthüllt Super-Saiyajin 4 Goku als neuen DLC-Kämpfer

Wie der offizielle X-Account zu Dragon Ball in der Auflösung der Quizfrage erklärt, zählt "jede Szene, in der sich Goku von seinem normalen schwarzen Haar in seine Super-Saiyajin-Form verwandelt, genau einmal".

Natürlich beginnt die Auflistung mit der eingangs erwähnten legendären Szene, in der Goku auf dem Planeten Namek gegen Freezer kämpft. Nach dem Tod von Krillin münzt der Saiyajin seine Wut eigenen Worten zufolge in Kraft um, die ihm die allererste Verwandlung in einen Super-Saiyajin ermöglicht.

In den Kommentaren unterhalb der offiziellen Antwort finden sich aber natürlich auch einige weitere Meinungen zu den gezeigten Ausschnitten aus dem Manga wieder. Auch Gokus Verwandlung während der Buu-Saga wird hier als denkwürdiger Moment aufgelistet.

Zudem scheint grundsätzlich ein wenig Verwunderung darüber zu herrschen, dass es "nur" zwölf Mal vorkam, dass sich Goku in einen Super-Saiyajin verwandelt hat.

Diese Dragon Ball-Folge wurde nur in Japan ausgestrahlt - und sie hat ein Thema, mit dem ihr vermutlich nicht gerechnet hättet
von Jusuf Hatic
Neue geleakte Dragon Ball Super-Zeichnung zeigt Gohan und Goku in ihren stärksten Formen
von Cassie Mammone

Eine mögliche Erklärung dafür liefert Vegeta, der im Rahmen der Buu-Saga feststellen musste, das "selbst Kinder die Transformation draufhaben" - in anderen Worten: Allerspätestens mit dem Auftritt von der SSJ3-Form war die originale Verwandlung im Kontext der Kampfkraft überrundet und hatte kaum noch einen Einsatzzweck.

Welche Verwandlung in den Super Saiyajin ist euer Favorit?

