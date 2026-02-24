"Was zum Geier ist mit Gohan passiert?": Dragon Ball-Fans schauen sich alte Episoden des Super-Animes an und erinnern sich daran, wie anders die Charaktere aussahen

Ein viraler Tweet erinnert die Dragon-Ball-Community an berüchtigte Szenen aus dem Super-Anime, deren Animationsqualität nicht sonderlich hoch war. Besonders Beerus und Gohan hatte es damals erwischt.

Jusuf Hatic
24.02.2026 | 05:43 Uhr

In den Anfangszeiten von Dragon Ball Super wurde Gohan im Kontext der Animationsqualität verhunzt - kein Vergleich zu seinen DBZ-Auftritten. (© Akira Toriyama Toei Animation) In den Anfangszeiten von Dragon Ball Super wurde Gohan im Kontext der Animationsqualität "verhunzt" - kein Vergleich zu seinen DBZ-Auftritten. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

Dragon Ball Super hatte insbesondere zu Beginn der Ausstrahlung im Jahr 2015 einen schweren Stand bei Fans. Dafür sorgte die Animationsqualität, die in den ersten Folgen nicht wirklich als hochwertig durchgeht, wie ein viraler Tweet des auf Dragon Ball spezialisierten Content-Creators "SLO" erinnert.

Auslöser war ein Beitrag des spanischsprachigen Accounts "DB_Simplemente", der eine Szene aus der fünften Super-Folge hervorkramte, in der der Gott der Zerstörung Beerus "weit mehr einem Hund als einer Katze ähnelte" – der Fokus liegt aber woanders.

Video starten 2:38 In Dragon Ball Super:Beerus bekommt der Anime einen komplett neuen Anstrich und sieht noch besser aus als den je

"Wer zum Geier interessiert sich für Beerus?"

Der SLO-Beitrag richtet sich nämlich nicht an Beerus - "wer zum Geier interessiert sich für ihn?" -, sondern an den im Hintergrund stehenden Gohan.

Der sieht in der fünften Dragon Ball Super-Folge zumindest in dieser Szene ... sagen wir, anders aus als gewohnt.

Die Diskussion rund um diese spezifische Episode ist nicht neu: Schon zur Ausstrahlung vor rund 11 Jahren machten sich Dragon Ball-Fans unter anderem auf Reddit Sorgen, dass der Anime unter schlechter Qualität leiden würde.

  • Das damals wie heute verantwortliche Studio Toei Animation erklärte die Probleme mit einem wöchentlichem Ausstrahlungsrhythmus, der die Angestellten unter Zeitdruck setzte.
  • Entsprechend mussten Abstriche bei der Qualität gemacht werden, sodass zahlreiche Szenen verzerrt wirkten oder Charaktere – wie im Beerus- und Gohan-Beispiel – von ihrem eigentlichen Design abwichen.
Remake als Hoffnungsträger

Immerhin besteht auch in den Antworten zum SLO-Beitrag die Hoffnung, dass wir diese und weitere Szenen bald in Dragon Ball-würdiger Qualität zu sehen bekommen.

Schließlich wurde auf dem "Genkidamatsuri"-Event zum 40. Jahrestag von Dragon Ball eine überarbeitete Version des Super-Animes bestätigt, der unter dem Namen "Dragon Ball Super: Beerus" im Herbst 2026 anlaufen wird.

Welche Szenen aus Dragon Ball Super fandet ihr am kritischsten?

