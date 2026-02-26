Dragon Ball: Senzu-Bohnen hätten Zukunfts-Gohans abgetrennten Arm heilen können – aber womöglich nur unter einer Bedingung

Trunks und Son Gohan aus der Zukunfts-Zeitlinie. (© Akira Toriyama, Shueisha / Toei Animation)

Wer Dragon Ball schon einmal geschaut hat, der hat auch schonmal von den magischen Senzu-Bohnen gehört, die jegliche Verletzungen, Wunden oder Erschöpfung heilen können.



Es stellt sich heraus, dass die Senzu-Bohnen sogar den abgetrennten Arm von Zukunfts-Gohan hätten heilen können. Aber scheinbar spielt da ein ganz bestimmtes Detail eine wichtige Rolle bei der Heilung solch schwerwiegender Verletzungen.

Gohans Schicksal in Trunks’ Zukunft

Sowohl im Manga-Special “Trunks The History - The Lone Warrior” von Dragon Ball als auch dem Anime-Special von Dragon Ball Z “History of Trunks” haben Fans einen tiefen Einblick in die Geschichte des einsamen Kämpfers Trunks aus der Zukunft bekommen.

Darunter wurde auch das tragische Schicksal der restlichen Z-Kämpfer*innen in der Zukunft, aus der Trunks kommt, offenbart – besonders das seines Mentors Son Gohan. Denn dieser war nach dem Überfall der Cyborg-Zwillinge C17 und C18 neben Trunks als einziger Überlebender der Z-Krieger*innen übrig.

Gohan hatte bereits eine Auseinandersetzung mit den Zwillingen gehabt, bei der er seinen linken Arm verlor. Als es zu einer brenzlichen Situation kommt, stürzt sich Gohan erneut in einen Kampf, um Trunks zu beschützen und wird von den Cyborg-Zwillingen getötet.

Die Senzu-Bohne hätte Gohans Arm heilen können

Vor Gohans und Trunks' Auseinandersetzung mit den Zwillingen kam es zu einem kleinen Gespräch zwischen den beiden, in dem die magische Senzu-Bohne erwähnt wurde. Trunks spricht davon, dass Gohans abgetrennter Arm geheilt worden wäre, wenn die Senzu-Pflanze nicht ausgestorben wäre.

Redditor Mutantsupremacist hat das entsprechende Manga-Panel aus dem Special in den sozialen Medien hochgeladen und geteilt. Hier könnt ihr den Ausschnitt aus dem Manga im Reddit-Post sehen:

Übersetzt sagen Trunks und Gohan Folgendes:

Trunks: “Wenn doch nur die Senzu-Pflanze nicht ausgestorben wäre, hättest du deinen Arm zurückbekommen können.”

Gohan: “Ja… Aber was weg ist, ist weg, nicht wahr?”

Senzu-Bohnen haben bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie mächtige Heilkräfte besitzen – und das nicht nur durch Wiedergewinnung verlorener Energie oder Heilung kleinerer Wunden. Immerhin konnte durch den Einsatz einer Senzu-Bohne Yamchus Leben gerettet werden, obwohl sein Herz von Dr. Gero durchbohrt wurde.

Trunks’ Aussage deutet aber darauf hin, dass die Senzu-Bohnen sogar abgetrennte Gliedmaßen, wie Gohans linken Arm, regenerieren können – eine Anwendung, die weitaus über den vorherigen Einsätzen der Bohnen stehen würde.

Hätte Gohan seinen linken Arm regenerieren können, wäre er womöglich in der Zeitlinie von den beiden Zwillingen nicht getötet worden und hätte vielleicht somit die Geschichte in Bezug auf Zukunfts-Trunks verändert.

Sogar mit Senzu-Bohne hätte es sich als schwierig herausstellen können

Es gibt jedoch einige Bedenken, dass Gohan selbst mit einer Senzu-Bohne seinen Arm nicht so einfach wieder bekommen würde. Der Grund? Senzu-Bohnen können womöglich nur ihre volle Wirkung bei frischen Wunden oder Verletzungen erzielen.

Son Gohans abgetrennter Arm wäre aber zu diesem Zeitpunkt bereits verheilt und für den Einsatz einer Senzu-Bohne könnte es längst zu spät gewesen sein – falls es diese Einschränkung tatsächlich gibt. Sie ist aber durchaus naheliegend.

Er hätte sie also zu dem Zeitpunkt nehmen sollen, als er den Arm verlor. Son Gohan entschied sich jedoch damals dazu, Trunks mit seiner allerletzten Senzu-Bohne das Leben zu retten und nicht seinen Arm zu heilen.

Wann und wie Son Goku und Co. in der aktuellen Zeitlinie die Senzu-Bohnen noch weiter einsetzen werden, sehen wir dann in der Anime-Adaption des Moro-Arcs von Dragon Ball Super.

An welchen Einsatz der Senzu-Bohnen erinnert ihr euch noch ganz genau und wie gespannt seid ihr auf die Anime-Adaption des nächsten Arcs von Dragon Ball Super?