In Dragon Ball haben sich Son Goku und Krillin innerhalb von 11 Jahren nur 2 Tage gesehen - wisst ihr, welche beiden Momente gemeint sind?

Über mehrere Jahre hinweg sehen sich Son Goku und Krillin nur zu Kampfsportturnieren.

Beim Gedanken an die Freunde von Son Goku steht Krillin meist an vorderster Stelle. Die beiden beginnen früh in Dragon Ball ihr gemeinsames Training bei Muten Roshi und erleben auch viele Jahre später gemeinsam Abenteuer. Deswegen ist es auch umso verwunderlicher, dass sie sich während einer längeren Zeitspanne kaum sehen.

Son Goku und Krillin nehmen sich eine lange Auszeit voneinander

Konkret sehen sich Son Goku und Krillin im ersten Dragon-Ball-Anime für eine längere Zeit nicht. Nachdem Son Goku und Co. der Red-Ribbon-Armee das Handwerk legen, erwecken sie den verstorbenen Bora wieder zum Leben. Danach schickt Muten Roshi Son Goku auf eine Trainingsreise, die er allein bestreiten muss. So trennt er sich im Jahr 750 von Krillin und seinen restlichen Freund*innen, um als Kämpfer weiter wachsen zu können.

Erstes Aufeinandertreffen

Drei Jahre später, am 22. großen Kampfsportturnier, ist es dann so weit und Son Goku trifft nach seiner langen Trainingsreise zum ersten Mal wieder auf Krillin. Die beiden stehen sich im Halbfinale in der Arena sogar gegenüber und Son Gokus Training scheint sich ausgezahlt zu haben, da er siegreich aus dem Kampf hervorgeht.

Kurze Zeit später wird Krillin von einem Dämon im Namen des Oberteufels Piccolo getötet. Am Ende der Saga wird er jedoch wie die restlichen Opfer des Dämonenkönigs wiederbelebt.

Übrigens: Während das 22. große Kampfsportturnier im Anime mehrere Tag-Nacht-Zyklen zu durchlaufen scheint, findet im Manga alles am selben Tag statt. Demnach sehen sich Son Goku und Krillin in der Mangavorlage lediglich einen Tag bevor Krillin stirbt.

Zweites Aufeinandertreffen

Abermals drei Jahre später treffen sich Son Goku und Krillin beim nächsten Turnier, dem 23. großen Kampfsportturnier. Dort stehen sich die beiden Freunde nicht mehr als Konkurrenten gegenüber, da Krillin im Viertelfinale gegen Piccolo verliert und damit aus dem Turnier ausscheidet.

Kurz nach dem Turnier endet bereits der erste Dragon-Ball-Anime und Son Goku macht sich mit Chi-Chi auf und davon.

In Dragon Ball Daima sind Son Goku und Krillin wieder vereint – hier könnt ihr den Trailer zum neuen Anime schauen:

1:49 Neuer Dragon Ball Daima-Trailer zeigt Mini-Goku als Super-Saiyajin und kündigt das Release-Datum an

Wiedersehen in Dragon Ball Z

In der Annahme, dass Son Goku und Krillin sich bis zum Auftauchen des ersten DBZ-Schurken Radditz im Jahr 761 nicht wiedersehen, vergehen nach dem 23. großen Kampfsportturnier fünf weitere Jahre ohne ein Treffen der beiden Freunde.

Fans witzeln im Internet schon seit längerer Zeit, dass die Freundschaft zwischen Son Goku und Krillin nicht gerade die beste zu sein scheint. Zwei Treffen in elf Jahren ist schon arg wenig – dafür ist es aber umso schöner zu sehen, dass die lange Pause das Band der beiden nicht beeinflusst zu haben scheint.

Was haltet ihr von der Freundschaft zwischen Son Goku und Krillin?