Dragon Ball gibt Son Goku & Vegeta Vorgeschmack auf Berserker-Form

Super Dragon Ball Heroes dreht wieder mal ordentlich auf und sprengt jegliche Grenzen. Das heißt in diesem Fall, dass sowohl Vegeta als auch Son Goku in einer neuen Form zu sehen sind, die bisher noch nie so gezeigt wurde. Jedenfalls definitiv nicht im Anime und auch nicht auf diese Art und Weise. Soll heißen: Fans kommen hier wieder mal voll und ganz auf ihre Kosten.

ACHTUNG: Es folgen Spoiler zum Promotional Anime Super Dragon Ball Heroes!

Super Dragon Ball Heroes lässt Vegeta & Son Goku zu Berserkern werden

Super Dragon Ball Heroes? Bei diesem Dragon Ball-Ableger handelt es sich um den wildesten seiner Art. Eigentlich stellt das Ganze nur eine Promo-Aktion zum (digitalen) Kartenspiel dar, die sich im Lauf der Zeit aber verselbstständigt hat.

Sie erfreut sich bei Fans vor allem deshalb größter Beliebtheit, weil der Fantasie und dem Dragon Ball-Chaos noch weniger Grenzen als sowieso schon gesetzt sind. Das heißt, dass es hier in der Regel die absurdesten Zeitsprünge, Dopplungen und neuen Formen zu sehen gibt.

Zum Beispiel sowas:

Was ist da schon wieder los? Im Verlauf des Big Bang Mission-Arcs kämpfen Son Goku und Vegeta gegen Fu. Der zapft die dunkle Kraft von Cumber an, die sich wiederum auf die beiden klassischen Dragon Ball-Helden auswirkt.

Mysteriöse Berserker-Power: Die düstere Power ergreift zuerst nur von Vegeta, dann aber auch von Son Goku Besitz. Beide Helden scheinen danach nicht mehr komplett Herr ihrer Sinne zu sein. Der leere Blick und das wilde Verhalten erinnern stark an die Berserker-Kräfte von Broly.

Dabei behalten Vegeta und Son Goku aber trotzdem noch irgendwie ein bisschen Kontrolle über sich selbst. Zumindest attackieren sie beide weiterhin Fu und greifen sich wenigstens nicht selbst gegenseitig an. Das dürfte dann auch der Grund dafür sein, dass Fu seine mysteriöse Macht bald wieder einpackt.

Das Spektakel könnt ihr euch zum Beispiel hier anschauen:

Noch mehr Dragon Ball? Wie es um die Zukunft des Anime-Hits steht, haben wir in diesem ausführlichen Gamepro-Artikel zusammengefasst. Immerhin warten wir Fans jetzt schon eine ganze Weile zum Beispiel auf die Fortsetzung der DB Super Anime-Serie.

Hättet ihr so eine Berserker-Form erwartet? Wie findet ihr den Super Dragon Ball Heroes-Ableger generell und was glaubt ihr, wie es wohl weitergeht?