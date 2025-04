Dragon Ball: Sparking! Zero sorgt mit neuem DLC wieder für Diskussionen über Daimas und Supers Einordnung in der Geschichte

Das Problem hatten wir doch schon mit Dragon Ball GT. Jetzt ist Daima dran! (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Dragon Ball: Sparking! Zero hat mit dem Release des Daima-DLC wieder Unstimmigkeiten und Diskussionen unter Fans ausgelöst. Es handelt sich hierbei um die bestehende Diskussion, ob Daima überhaupt ein Prequel zu Dragon Ball Super ist oder nicht.

Bisher galt Daima als Kanon-Prequel zu Dragon Ball Super, aber durch einen kurzen Dialog in Sparking! Zero wurde das Thema von Fans neu aufgerollt und jetzt ist die Meinung der Community gespalten. Bulma aus Dragon Ball Super scheint nicht zu wissen, was in Dragon Ball Daima eigentlich passiert ist.

2:02 Dragon Ball: Sparking! Zero - Der Trailer zum ersten Daima-DLC-Pack zeigt die Charaktere

Eine Charakter-Interaktion aus dem DLC löst erneut Kanon-Debatte um Daima aus

X-User und Dragon Ball-Fan DokkanAssets veröffentlichte am 23. April 2025 einen Beitrag, in dem er einen Charakter-Dialog zwischen Bulma und Chi Chi im Bezug auf den neu hinzugefügten Son Goku aus Dragon Ball Daima zeigte.

“Warte mal… Daima ist ein separates Sequel? Dragon Ball Super-Bulma würde doch davon wissen.”

Bulma erkennt auf den ersten Blick Goku nicht wieder. Sie fragt sich, wo sein Affenschwanz hin ist und wie er überhaupt so klein geworden ist. Da es sich hierbei um Bulma aus Dragon Ball Super handelt und Daima laut Toei Animation-Produzent Akiyo Itou als Prequel zu Super gilt, verwirrt ihre Aussage Fans zurecht und sorgt für Diskussionen.

Die Community ist gespalten – Können Fans Bulmas Aussage ernst nehmen oder nicht?

Genau diese Aussage von Bulma hat eine Welle an Diskussionen in der Community ausgelöst. Immerhin sollte sie doch wissen, was in Dragon Ball Daima vorgefallen ist und warum er geschrumpft wurde – schließlich war sie bei den Ereignissen im Dämonenreich dabei.

Dragon Ball Daimas Ereignisse sollten letzten Endes eigentlich vor der Geschichte von Super stattfinden und direkt an die Geschehnisse von Z anknüpfen.

Es ist immer wieder die gleiche Diskussion in der Dragon Ball-Community – Fast schon wie die Rivalität zwischen Goku und Vegeta! (Bild: © Bird Studio, Shueisha / Toei Animation)

Dass Bulma also nichts von Gokus geschrumpftem Zustand weiß, ergibt in den Augen von einigen Fans in der Community keinen Sinn und ist der Beweis dafür, dass Daima weder zum Kanon der Geschichte gehört noch ein Prequel von Super ist.

Jene Fans sind sich auch sicher, dass es sich bei Daima und Super um zwei alternative Zeitstränge im Universum von Dragon Ball handelt, da Daima nicht dort aufgehört hat, wo Super anfängt. Hinzu kommt, dass es für sie unverständlich ist, warum sich Son Goku dann im Kampf gegen Beerus nicht in den vierfachen Super-Saiyajin verwandelt.

Dragon Ball Daima hat jedenfalls gezeigt, wie stark diese Form von Son Goku ist. Im Kampf gegen einen Gott der Zerstörung wie Beerus, der damit drohte, die Erde zu vernichten, wäre seine Verwandlung in den Super-Saiyajin 4 nur logisch gewesen.

Auf der anderen Seite finden sich Gegenargumente zum Thema “Daima ist kein Teil des Kanons oder der Hauptgeschichte von Dragon Ball”.

1:49 Dragon Ball Z: Kakarot bekommt neuen Daima-DLC und der Releasezeitraum steht auch schon

Es wird angemerkt, dass es sich hierbei um Bulma in einem Spiel handelt und nicht um eine Aussage von ihr aus dem Anime oder Manga und deshalb nicht ernst genommen werden kann. Als Beispiel wird ebenfalls hinzugefügt, dass Bulma in Sparking! Zero Piccolos “Orange Piccolo”-Form ebenfalls nicht kennt, obwohl sie offiziell als Kanon der Dragon Ball Geschichte gilt.

Dass die Wissenschaftlerin also Mini-Son Goku aus Daima nicht sofort wieder erkennt und nicht weiß, was passiert ist, sagt in den Augen dieser Fans nichts aus. Die Aussagen von Bulma und jeglichen anderen Charakteren in Videospiel-Ablegern zu Dragon Ball sind also laut der Meinung dieser Fans unzuverlässig und für die Einordnung von Daima in der Hauptgeschichte von Dragon Ball nichtig.

Wie ist eure Meinung zu Dragon Ball Daimas Platz in der Hauptgeschichte von Dragon Ball?