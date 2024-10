Dragon Ball Sparking! Zero Tier-List: Das sind die besten Charaktere im Anime-Prügelspiel

Wir haben alle 182 Charaktere gerankt und das sind die besten in Dragon Ball Sparking Zero.

Dragon Ball: Sparking! Zero bietet dank der 182 (!) verfügbaren Spielfiguren eine gigantische Auswahl, bei der jeder Fan des Anime-Klassikers seinen persönlichen Liebling finden wird. Doch welche Figuren sind besonders mächtig und somit eine Bereicherung für jedes Team? In unserer Tier-List verraten wir es euch!

Das ist unser Tier-Ranking

Wir unterteilen die bisher verfügbaren Charaktere in insgesamt fünf Kategorien von D bis S. Dabei steht D für die schlechtesten und S für die besten Kämpfer. Erstellt haben wir die Tier-List basierend auf der Tiermaker-Liste des Users ospin4.

Unsere große Tier-Liste zu Dragon Ball: Sparking! Zero.

So kommt das Ranking zustande

Der erste Faktor, den wir berücksichtigen, sind die Z-Punkte, die ihr für jede Figur ausgeben müsst. Je teurer der Charakter, desto stärker und nützlicher ist er in der Regel.

Darüber hinaus haben wir unter anderem noch auf die Geschwindigkeit und die Zerstörungskraft mit den Super- und Ultimate-Attacken sowie die Spezialfähigkeiten geachtet.

Diese verfügbaren Skills sind ziemlich unterschiedlich und reichen von simplen Buffs für eure Angriffskraft bis hin zu widerstandsfähigen Schutzschilden. Des Weiteren geht es auch noch darum, wie beweglich eine Spielfigur ist, also ob sie fliegen kann oder nicht.

Last but not least haben wir die Werte der einzelnen Sparking! Zero-Charaktere berücksichtigt. Diese könnt ihr euch in der Enzyklopädie ansehen. Allerdings haben wir diese fünf Werte (Angriff, Ki, Kombo, LP, Spezialangriff) nur dann herangezogen, wenn eine Figur knapp zwischen zwei Tiers gefallen ist.

Das sind die drei besten Charaktere im Spiel

Platz 1: Beerus

Lord Beerus ist eines der mächtigsten Wesen im 7. Universum von Dragon Ball Super.

Z-Kraft : 10 Punkte

: 10 Punkte Anime-Serie: Dragon Ball Super

Als Gott der Zerstörung des 7. Universums zählt Lord Beerus zu den mächtigsten Wesen, die wir bisher im Dragon Ball-Kosmos getroffen haben. Deshalb dürfte es niemanden verwundern, dass er aufgrund seiner enormen Kampfkraft zu den stärksten Charakteren in Sparking! Zero gehört. Mit ihm in eurem Team macht ihr nichts falsch.

Geht es euch um rohe Kraft, könnt ihr statt Beerus auch Jiren (Volle Kraft) oder Broly (Z) als Legendärer Super-Saiyajin eine Chance in eurem kleinen Trupp geben.

Platz 2: Gogeta, Super-Saiyajin 4

Gogeta als Super-Saiyajin 4 ist auch in Sparking! Zero ein extrem mächtiger Krieger.

Z-Kraft : 10 Punkte

: 10 Punkte Anime-Serie: Dragon Ball GT

Gogeta als Super-Saiyajin 4 ist der mit Abstand stärkste Kämpfer, den wir in Dragon Ball GT gesehen haben. Der ultimative Fusionskrieger sichert sich mit seinem enormen Tempo, seiner Kraft und vor allem seiner gewaltigen Ultimate-Attacke einen Platz in unseren Top 3.

Alternativ macht ihr auch mit seinem Dragon Ball Super-Pendant oder auch seinem Potara-Gegenstück Vegetto (beide als Super-Saiyajin Gott Super-Saiyajin) nichts falsch.

Platz 3: Whis

Mit Engel Whis in eurem Sparking! Zero-Team macht ihr absolut nichts falsch.

Z-Kraft : 10 Punkte

: 10 Punkte Anime-Serie: Dragon Ball Super

Der geheimnisvolle Engel Whis, der Trainer von Beerus sowie Son-Goku und Vegeta, ist ein extrem versierter Kämpfer. Was ihn im Anime-Fighting-Game so gut macht, ist sein eigener Ultra-Instinkt. Wie unser Dragon Ball-Protagonist kann er einigen normalen Angriffen automatisch ausweichen. Anders als Son-Goku verbraucht er jedoch kein Ki – ein enormer Vorteil.

Apropos Son-Goku: Die Super-Version unseres Dragon Ball-Helden in seiner Ultra-Instinkt-Form ist eine gute Alternative zu seinem Lehrer Whis. Damit sind wir nun auch schon am Ende unserer kleinen Tier-Liste angelangt.

Welche Charaktere sind eure persönlichen Favoriten in Dragon Ball: Sparking! Zero?