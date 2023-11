Dragon Ball Super: Darum konnte Cell Max nicht sein volles Potential entfalten – selbst Broly hätte gegen ihn keine Chance gehabt

Cell Max war ein echtes Biest in Dragon Ball Super: Super Hero, da ginge aber noch mehr.

Im Dragon Ball Super-Film Super Hero wurde Cell als Cell Max zurück gebracht. Der riesige Gegner von Son Gohan und Piccolo war ein absolutes Monster und konnte nur mit vereinten Kräften und neuen Transformationsstufen besiegt werden. Aber in ihm hätte sogar noch viel mehr Potential geschlummert: Hätte er seine Kräfte voll entfalten können, wäre wohl sogar Broly chancenlos gewesen. Das sagt zumindest Akira Toriyama.

Dragon Ball: Cell Max hätte eigentlich noch viel stärker sein können, daran hat's gehapert

Wer ist Cell Max? Bei Cell Max handelt es sich um ein wissenschaftliches Experiment und einen der stärksten Dragon Ball-Kämpfer überhaupt. Es basiert auf den ursprünglichen Bauplänen für Cell von Dr. Gero. Aber sein Enkel Hedo setzt in Dragon Ball Super: Super Hero nochmal ordentlich einen drauf und macht Cell Max stärker und größer. Allerdings eigentlich nur widerwillig und für Magenta.

Hier könnt ihr euch den Trailer zum Spektakel rund um Cell Max ansehen:

1:04 Dragon Ball Super: Super Hero im deutschen Synchro-Trailer

Das sagt Akira Toriyama: Der Dragon Ball-Schöpfer hat schon vor einigen Monaten erklärt, dass Cell Max im Film nicht komplett fertig gestellt werden konnte. Stattdessen wurde das Experiment verfrüht und gewaltsam abgebrochen, um den Bösewicht vorzeitig auf die Welt (und Son Gohan sowie Piccolo) loszulassen.

Wäre Cell Max wie geplant zu Ende entwickelt worden, hätte er sogar Broly in die Tasche stecken können – und Broly galt lange Zeit als der stärkste Dragon Ball-Kämpfer:

"Wenn Cell Max wie geplant fertiggestellt worden wäre, wäre er ein Übermensch gewesen, den nicht einmal Broly hätte besiegen können. Aber da er gewaltsam aktiviert wurde, wurde er ein unkontrollierbares Monster." (via: Twitter)

Woran lag's genau? Nicht an einer fehlenden, perfekten Form: Im Film selbst wird erklärt, dass der Körper von Cell Max durchaus fast komplett fertiggestellt worden war. Aber vor allem die Möglichkeit, ihn per Gedankenkontrolle zu befehligen, habe noch gefehlt. So war Cell Max also nur ein mehr oder weniger hirnlos wütendes Monster.

Hätte Cell Max aber dann auch noch eine gewisse geistige Reife erlangt oder wäre von einem wirklich erfahrenen Kämpfer kontrolliert worden, hätte er wohl auch einen schier unbesiegbaren Berserker vom Schlage eines Brolys platt machen können.

Nichtsdestotrotz hält sich auch immer noch eine hartnäckige Fan-Theorie. Die orientiert sich am ursprünglichen Cell und dessen perfektionierter Form. Darin war der Fiesling kein brutales Monster, sondern ein sehr kontrollierter und auch eleganter Kämpfer. Cell Max in so einer Transformationsstufe zu sehen, wäre mit Sicherheit auch noch einmal sehr spannend geworden.

Was haltet ihr von Cell Max, hättet ihr gern noch mehr von ihm gesehen und wenn ja, eher unter Gedankenkontrolle oder in einer perfekten Form?